Bağcılar Belediyesi'nin desteklediği altı STK'ya hibe verildi

Bağcılar Belediyesi tarafından desteklenen 6 derneğe İçişleri Bakanlığı tarafından hibe verildi. Bu protokolün bir başlangıç olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Belediye olarak bir katalizör görevi görmeyi önemsiyoruz. Bu anlayışla bakanlığımızdan önemli bir bütçeyi Bağcılar'ımızdaki Sivil Toplum Kuruluşlarımıza kazandırdık” dedi.

Altı dernek bakanlıktan hibe almaya hak kazandı

Bağcılar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 9 derneğe İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'ne proje yazmaları için destek verdi. Sivil toplum kuruluşları tarafından İçişleri Bakanlığının PRO-DES ismindeki proje sistemine eğitim, kültür-sanat ve spor başta olmak üzere afet bilinci, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi gibi pek çok alanda proje yazıldı. Bu başlıklarda yazılan projelerin değerlendirme süreci sonrası 6 dernek bakanlıktan hibe almaya hak kazandı.

Üç derneğin başvuru süreçleri devam ediyor

Değerlendirme süreçleri tamamlanan Mahmutbey Selanikliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, İstanbul Bağcılar Zonguldaklılar Derneği, Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği, Kargı ve Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği, Ev Hanımları Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ordu İli Kabataş İlçesi Elbeyliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin protokol sözleşmeleri Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen törenle imzalandı. Diğer 3 derneğin başvuru süreçleri de hala devam ediyor.

Ev hanımlarıyla engelliler de unutulmadı

Derneklerin farklı konularda yazdığı projeler arasında eğitimde fırsat eşitliği sunmak, ev hanımlarının kişisel gelişim ve istihdam imkanları hakkında farkındalık kazanmasını sağlamak ve engelli vatandaşların afet bilinci konusunda entegrasyonunu kolaylaştırmak gibi başlıklar yer alıyor. Hayata geçirilecek projelerle toplumun her kesimine ulaşılması hedefleniyor.

"Katalizör görevi görmeyi önemsiyoruz"