Bağcılar’a e-spor merkezi açılıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın katıldığı programda gençlere seslenen Çağırıcı, “Bizim için esas olan Bağcılar’ın geleceği ve özellikle geleceği inşa edecek olan sizlerin en iyi şekilde yetişmesi. Tüm gayretimiz ve çabamız bu doğrultuda. Hedeflerimizi buna göre belirliyor ve çalışmalarımıza buna göre yön veriyoruz. Ülkemizde başta savunma sanayi teknoloji ve bilişim olmak üzere güzel gelişmeler yaşanıyor” dedi.

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