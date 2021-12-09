Gündem Bağcılara e-spor merkezi açılıyor
İSTANBUL

Bağcılar’a e-spor merkezi açılıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılar’a e-spor merkezi açılıyor
Arşiv

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Öğrenci Buluşmaları” kapsamında Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın katıldığı programda gençlere seslenen Çağırıcı, “Bizim için esas olan Bağcılar’ın geleceği ve özellikle geleceği inşa edecek olan sizlerin en iyi şekilde yetişmesi. Tüm gayretimiz ve çabamız bu doğrultuda. Hedeflerimizi buna göre belirliyor ve çalışmalarımıza buna göre yön veriyoruz. Ülkemizde başta savunma sanayi teknoloji ve bilişim olmak üzere güzel gelişmeler yaşanıyor” dedi.

Bağcılar’ın sporcularında madalya gururu
GÜNDEM
Bağcılar’ın sporcularında madalya gururu
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.