Bağımlılıkta 15-24 yaş arası kritik

26 Haziran Uluslararası Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, küresel bir halk sağlığı sorunu olan uyuşturucu kullanımının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Uyuşturucunun yüzde 75’lik oranda ilk olarak arkadaş ve yakın çevreden temin edildiğini belirten Dinç, “Parçalanmış veya iletişim problemleri yaşanan ailelerin çocuklarında uyuşturucu kullanma riski yüksek. 15-24 yaş aralığı madde başlama bakımından en riskli dönem. Bu noktada gençlerle sağlıklı ilişki kurulması önem taşıyor” dedi.

41 MADDE İLK KEZ RAPORLANDI

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin 2022 yılı sonunda 930 yeni nesil psikoaktif maddeye dikkat çektiğini hatırlatan Dinç, “Bu maddelerin 41 tanesi Avrupa’da ilk kez rapor edildi. Sentetik uyarıcılar ve daha az bilinen maddeler kolay erişebilirlik açısından riski daha da artırıyor. Yeni maddeler konusunda acil önlem alınması gerekiyor” diye açıkladı.

ALIŞKANLIK DEĞİL HASTALIK

Bağımlılığın alışkanlık değil hastalık olduğunun altını çizen Dinç, “Bağımlılığa toplumumuzda kötü bir alışkanlık olarak bakılıyor. Ancak her hastalık gibi bunun da bir tedavi süreci var. Tedavi, zaman ve emek alıyor. Bizim en çok korktuğumuz konu, ‘tedaviden sonuç alamam, tedavi işe yaramıyor’ gibi düşüncelerle bir insanın kendinden ümidi kesmesi. Bu algıyı mutlaka kırmak gerekiyor” diye konuştu. Bir bağımlılık başladığında diğer bir bağımlılığa geçiş kolaylaştığını ifade eden Dinç, “Sigara o kadar zararlı değil gibi görülüyor ama oradan hızlıca başka bağımlılıklara geçmek mümkün oluyor” şeklinde konuştu.

RUH SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR

Madde kullanımın ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisine değinen Dinç şöyle dedi: “Kenevir kullanım bozukluğuna bağlı şizofreni oranı, son 50 yıldır artıyor. Özellikle genç erkekler arasında kenevir kullanım bozukluğu ve şizofreni arasında bağlantı kuran güçlü kanıtlar var. Buna göre 21-30 yaş arası erkekler arasında, kenevir kullanım bozukluğuna bağlı önlenebilir şizofreni vakaları yüzde 30'a kadar ulaşabilir. 2021’de kenevir kullanım bozukluğunun önlenmesi, 16-49 yaş arası erkeklerde şizofreni vakalarının yaklaşık yüzde 15'ini önleyebilirdi.”

2 MERKEZDE YATILI TEDAVİ YAPILIYOR

Bursa ve Diyarbakır’da bulunan 40 yataklı rehabilitasyon merkezleri bulunan Yeşilay, alkol veya madde kullanan danışanlara ücretsiz yatılı tedavi hizmeti sağlıyor. Bursa’daki merkezde 65 danışanın yatışının onaylandığını aktaran Dinç, “Diyarbakır Rehabilitasyon Merkezi’nde yatışı onaylanan danışan sayımız 88. Bu sene içinde Kayseri'de de yeni bir rehabilitasyon merkezi hizmete girecek. Uyuşturucuyla mücadele hepimizin sorumluluğu. Bu soruna ancak birlikte ve kararlılıkla çalışarak çözüm bulabiliriz” ifadelerini kullandı.







