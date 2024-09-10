Bahar Tepe’de son safha

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’yı bitirmek için yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bölgenin terör unsurlarından temizlenerek kilidin kapatılması için Bahar Tepe bölgesi kritik öneme sahip. TSK, harekat için en stratejik noktalardan Bahar Tepe'de, son safhaya geçti. Tepenin eteklerindeki köylerin öncelikle temizlenmesinden biri de sızma girişimleri ve örgütün barınma ihtiyacını gidermesiydi. Bu köyler doğrudan boşaltılarak ve terörden arındırıldı. Türkiye’nin operasyon alanını genişletmesiyle bölgede bazı teröristlerin Barzani’ye bağlı unsurlarla temasa geçip teslim olmak istediği belirtiliyor.

100’DEN FAZLA MAĞARA

TSK’ın yürüttü operasyonda Bahar Tepe'ye sık sık hava harekatı yapılsa da dağın yapısı ve mağaraların tünel tarzı katmanlı olması sebebiyle harekâttan doğrudan

etkilenmiyor. Mağaraların katmanlı yapılmasından ötürü 100’den fazla mağara ve mağara ağzı olduğu öğrenildi. Özellikle Bahar Tepe’den farklı noktalara çok sayıda da tünel tespit edildi. Aynı şekilde Bahar Tepe’nin arkasındaki Reşava bölgesinde de terör örgütüne ait cephaneler bulunan mağaralar olduğu belirtiliyor. Bu mağaraların Bahar Tepe'ye de ulaştığı belirtiliyor.

GÖZETLEME VE SENSÖR SİSTEMİ VAR

2005'ten itibaren terör örgütü PKK’nın Bahar Tepe içerisinde bir çok tünel kazmakla kalmadığı, tünellere telefon hattı dahi çektirdiği öğrenildi. Gara’daki sözde komutanlık ile iletişimlerin bu şekilde sağlandığı tespit edildi. Tünellerde de elektronik gözetleme ve sensör sistemleri olduğu aktarılıyor. Teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler doğrultusunda tünellerde, net rakam verilmese de, 100’den fazla teröristin olduğu ifade ediliyor.

21 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini bildirdi. Açıklamada, "İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi. Öte yandan MSB, 5 Eylül'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiğini bildirdi.







