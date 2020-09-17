Bahçelere sosyal mesafe ayarı

Başkent Ankara’da okul avluları öğrencilerin giriş ve çıkışta izleyecekleri güzergahı gösteren işaretlemeler ile sınıfların sıralanmasında uyacakları sosyal mesafe çizgileri ile renklendi. Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinlikleri’nde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. “Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz” parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, paydaşların uyması gereken hususlar yer alıyor.

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