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EĞİTİM

Bahçelere sosyal mesafe ayarı

Yeni eğitim öğretim yılı zilinin çalacağı okullarda koronavirüs önlemlerine dönük hazırlıklar süratle sürüyor. Sınıflar başta olmak üzere kapalı alanlar teması en aza indirecek şekilde düzenlenirken, okul bahçeleri de unutulmadı.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Başkent Ankara’da okul avluları öğrencilerin giriş ve çıkışta izleyecekleri güzergahı gösteren işaretlemeler ile sınıfların sıralanmasında uyacakları sosyal mesafe çizgileri ile renklendi. Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinlikleri’nde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. “Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz” parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, paydaşların uyması gereken hususlar yer alıyor.

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