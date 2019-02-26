Gündem Bahçeli Beka ile ne ilgisi var diyenlerin niyeti bozuk
POLİTİKA

Son dakika: Devlet Bahçeli 31 Mart açıklaması - Bahçeli yeni sistem açıklaması

Bahçeli: Beka ile ne ilgisi var diyenlerin niyeti bozuk

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır" diyen Bahçeli, "Yeniden sistem tartışmalarının başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi IHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli.
MHP Lideri Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır" diyen Bahçeli, "Yeniden sistem tartışmalarının başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalı" ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin 'Beka ile ne ilgisi var ?' diyenlere sert yanıt

Bahçeli ayrıca, yerel seçimlerin beka ile ne ilgisi olduğu yönünde eleştiride bulunanlara da yanıt verdi:

  • "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur.
  • Allah’ın izniyle 31 Mart’ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir.
  • Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır. CHP-HDP-İPSP-ÖDP aynı emel ve hedefin hizmetindedir."

Üç şehirde ortak miting
GÜNDEM
Üç şehirde ortak miting

Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

Çürük siyasetçiler bekayı hafife alıyor

​MHP Lideri Bahçeli: 31 Mart'ta hezimete uğrayacaklar.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

​11 kuruşluk indirim bu gece geçerli olacak.
ULAK için imzalar atıldı

ULAK için imzalar atıldı

​Türkiye'nin internet altyapısı için önemli adım.
AB samimi değil

AB samimi değil

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunlulara hitap etti.
DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

DHKP-Cliler gizli bölmeye saklandı

İstanbul'da bu sabah 7 terörist böyle yakalandı.
S-400 konusu bitmiştir

S-400 konusu bitmiştir

​Bakan Çavuşoğlu'ndan, AB ve S-400 açıklaması.
Engellioranları değişti

Engellioranları değişti

​Bakanlık yeni dönemdeki değişiklikleri duyurdu.

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaşları yükseltildi

Yaşları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi

​​CHP'li Saruhan'ın Bodrum'daki adaylığı düşürüldü.
Vatandaşlarla kutladı

Vatandaşlarla kutladı

Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi.
Sağ kolutaciz suçlusu

Sağ kolutaciz suçlusu

​Vatikan'ın en önemli din adamlarından biri cinsel tacizden yargılanıyor.
Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

​İşçilerin eylemi sonrası tüm ilçeyi kötü koku sardı.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Kokunun nedeni sabotaj olabilir

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

​Tuzla Belediye Başkanı: Soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.