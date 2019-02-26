Bahçeli: Beka ile ne ilgisi var diyenlerin niyeti bozuk

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır" diyen Bahçeli, "Yeniden sistem tartışmalarının başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalı" ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin 'Beka ile ne ilgisi var ?' diyenlere sert yanıt

Bahçeli ayrıca, yerel seçimlerin beka ile ne ilgisi olduğu yönünde eleştiride bulunanlara da yanıt verdi:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur.

Allah’ın izniyle 31 Mart’ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir.

Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır. CHP-HDP-İPSP-ÖDP aynı emel ve hedefin hizmetindedir."