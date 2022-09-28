Gündem Bahçeli Hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyecekler
ANKARA

Bahçeli: Hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mersin'deki hain saldırı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bahçeli "Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bahçeli: Hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyecekler
Bahçeli: Hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyecekler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;
Mersin Mezitli Polisevi'ne 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden Polis Memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Aziz şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum.

Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır.

Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ye da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur.

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