Gündem Bahçeli HDPnin ne işi olur sine-i milletle onların dönüp dolaşacakları yer Kandilin mağara kovukları
POLİTİKA

Bahçeli: HDP’nin ne işi olur sine-i milletle onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovukları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır" dedi.

Haber Merkezi İHA
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Batıya ırkçılık demir atmıştır" diyen Bahçeli şunlara dikkat çekti:

  • "İslamofobi, fanatizm, yabancı düşmanlığı ana akım bir fikir ve siyaset haline gelmiştir. Türkler geliyor diye çocuklarını korkutan aileler, aynısını yine yapmaktadır. Gelişmeler hazin ve hezeyandır. 2018 yılında silahlanmaya harcanan para 1,8 trilyon dolardır. Kılıçdaroğlu’da milli silah sanayinin gelişmesine itiraz ediyor. Teslim olmamızı istiyor. Süngümüzün düşmesinin derdinde. Bu kadar Türkiye’ye yabancı ve uzak."

SURİYE'Yİ KAFALARDA BÖLMÜŞLER

Bahçeli, "Biz sahnenin önünde PKK/YPG’yle mücadele ediyoruz. Ama sahne arkasında ABD ve Avrupa ülkeleriyle kıyasıya çatışıyoruz. Doğrusu budur. Geçtiğimiz günlerde Suriye’de Fırat Nehri üzerindeki Tışrin Barajı’ndaki bir üstteki sözde devir teslim Rus Bayrakları ve YPG paçavraları eşliğinde yapıldı. Hani Astana? Nerede Soçi? Nereye gitti 22 Ekim tarihli mutabakat? ABD çıkıyor Rusya giriyor, Rusya çıkıyor ABD giriyor. Birbirlerinin ayaklarına basmıyorlar. Fiilen nüfuz bölgesi oluşturmuşlar. Suriye’yi kafalarda bölmüşler" değerlendirmesini yaptı.

"Esad suçludur, katildir, kendi halkına ölüm saçmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:

  • "Direkt görüşme ve temas onun yaptıklarını meşrulaştırır, ama farklı kanallardan Suriye Arap Cumhuriyeti’yle, Suriye halkıyla görüşmek, konuşmak ve anlaşmak mümkündür. Diplomasi çok boyutlu olmalıdır. Aktif ve çözüm odaklı olmalıdır. Sahada kazandıklarımız masalarda heba edilmemelidir. Suriye bizim iç meselemiz haline dönüşmüştür."

Gezi olaylarının bile mumla aranacağını iddia eden hainlerin ortalıkta cirit attığını vurgulayan Bahçeli, "Tehlikeli bir arayış var. Vahim olaylara sahne olan ülkelerin hepsi birbirine benziyor. Ekonomik sorunlar, adaletsizlik, eşitsizlik, demokrasi ayıpları hepsinin ortak motivasyonu. Türkiye’yi bu şablona uydurmak isteyenlerin başını da CHP çekiyor. Sandıkta bulamadığını sokakta bulmaya çalışanlar biliniz ki, milletin demir yumruğunu kafasına yer" ifadesini kullandı.

ERKEN SEÇİM TALEPLERİ YANLIŞ

Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP’nin, İP’in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Türkiye ekonomisi kalkışa geçmiştir. Ekonomik dengelenme süreci başarılıdır. Makro ekonomik göstergeler düzelmektedir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır. Ülkemize güvenelim, karamsarlık ve korku aşılayanlara da itibar etmeyelim. Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çığlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir. Gün birlik olma günüdür.

  • HDP’nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçiminin normal tarihi Haziran 2023’tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır."
Güçlü büyüme trendinegirmeye başladık

Güçlü büyüme trendine
girmeye başladık

​Bakan Albayrak'tan Türkiye ekonomisi için güzel haber.
Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi bir mutabakat sağlandı.
Hudut karakoluna havan saldırısı

Hudut karakoluna havan saldırısı

​Akçakale'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

​PKK'nın Sincar'daki en üst düzey teröristi etkisizleştirildi.
Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.
Binlerce<br>çalışana kötü haber

Binlerce
çalışana kötü haber

​Yargıtay fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti

Hakkari'den<br>acı haber

Hakkari'den
acı haber

​2 jandarma personeli şehit oldu.

Forma adaleti yok

Forma adaleti yok

​F.Bahçe'de 4 futbolcu isyan bayrağını açtı.

Yuttuğu iğnesiyle<br> 16 yıl yaşadı

Yuttuğu iğnesiyle
16 yıl yaşadı

Röntgen çekilince gerçek ortaya çıktı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Değeri<br>1 trilyonu aştı

Değeri
1 trilyonu aştı

İşte piyasa değeri en büyük 20 Türk şirketi.
Gidecekleri<br>yer Kandil'in<br> mağara kovukları

Gidecekleri
yer Kandil'in
mağara kovukları

​Bahçeli'den HDP'nin sine-i millet çıkışına sert tepki.
Türkiye'den NATO'ya rest

Türkiye'den NATO'ya rest

​Londra zirvesi öncesi ilişkilere yönelik endişeler arttı.
Mezhepsel değil asayiş olayı

Mezhepsel değil asayiş olayı

​İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan 'duvar yazılarına' soruşturma.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.