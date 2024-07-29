|
Gündem

Bahçeli: İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum." dedi. Bahçeli, "İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
13:16 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:32 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına sert cevap geldi.

"İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değil"

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir"

"Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail’e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir." diye Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM’ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas’ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur.

Caniyahu’nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır.

Mavi Vatan’a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM’lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır.

Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.


#Devlet Bahçeli
#İsrail
#Recep Tayyip Erdoğan
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pepelu kimdir?