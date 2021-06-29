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POLİTİKA

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Samimiyetle destekliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz cumartesi günü ilk kazmanın vurulduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuşan Bahçeli projesi samimiyetle desteklediklerini belirterek, "İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Kanal İstanbul'a katılanların paralarını ödemeyeceğiz açıklaması ) Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa daha iyi projen yaparsın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bahçeliden Kanal İstanbul açıklaması: Samimiyetle destekliyorum
MHP Genle Başkanı Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2011’de duyurduğu, Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul Projesi için ilk temel geçtiğimiz cumartesi günü atıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz

"Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olmaz"


Muhalefeti rahatsız eden proje hakkında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet partilere de sert tepki gösterdi. Projenin Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurgulayan Bahçeli, "Kanal İstanbul'u samimiyetle destekliyoruz. İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Kanal İstanbul'a katılanların paralarını ödemeyeceğiz açıklaması, yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa daha iyi projen yaparsın. Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olmaz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlılara sınavsız tıp' yalanına Bahçeli'den tepki: Pinokyo olsa burnu büyürdü
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Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlılara sınavsız tıp' yalanına Bahçeli'den tepki: Pinokyo olsa burnu büyürdü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde “Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” başlıklı yalan haberi üzerinden, paylaşım yaparak hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu algı operasyonuyla milyonlarca öğrenciyi manipüle etmişti. Büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Grup toplantısında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız top okuyabilecek' yalanı servis edildi. Bu yalanın gerçekliğini analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı gençlerimizi galeyana getirmek istedi. YKS'ye bir gün kala asparagas bir haberi yaymaya kalkarak kendini rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi.

Kılıçdaroğlu YKS'ye giren tüm gençlerimizden özür dilemelidir. Türk gençliğini kandırmaya hiç kimsenin cüreti yetmeyecektir. Pinokyo olsa burnu büyürdü.' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğin kurtarma projesi olarak bakıyoruz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğin kurtarma projesi olarak bakıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Yapılan çalışmalar 2050 yılında boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir.

Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için yeni bir kanal inşa düşüncesini gündeme getirdik. Biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğin kurtarma projesi olarak bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.


6 yıl içinde tamamlanacak

Projenin her aşamasının hukuka ve bilime uygun yürütüldüğü ifade eden Erdoğan, "6 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve proje kapsamındaki liman başta olmak üzere diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul, kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün büyük projelerin önünü kesmek istediniz dinlemedik, dedik ki 'kervan yürür' ve kervan yürüdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'Her ne kadar birileri kendi ilgi alanında olmayan bilgileri 'bize sorulmadı' diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime ve hukuka uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum, unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola öyle çıkılmıştır.

Siz zaten ülkede bu bugüne kadar dikili ağacınız yok. Sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık aynen bugün Kanal İstanbul projesi için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Avrasya Tüneli'ni yaptık onun da önünü kesmek istediniz. Dinlemedik, dedik ki kervan yürür ve kervan yürüdü.

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