Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması: Samimiyetle destekliyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz cumartesi günü ilk kazmanın vurulduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuşan Bahçeli projesi samimiyetle desteklediklerini belirterek, "İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Kanal İstanbul'a katılanların paralarını ödemeyeceğiz açıklaması ) Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa daha iyi projen yaparsın" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2011’de duyurduğu, Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul Projesi için ilk temel geçtiğimiz cumartesi günü atıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul'a, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Amacımız İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak" demişti.
"Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olmaz"
Muhalefeti rahatsız eden proje hakkında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet partilere de sert tepki gösterdi. Projenin Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurgulayan Bahçeli, "Kanal İstanbul'u samimiyetle destekliyoruz. İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Kanal İstanbul'a katılanların paralarını ödemeyeceğiz açıklaması, yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa daha iyi projen yaparsın. Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olmaz." şeklinde konuştu.
Projenin her aşamasının hukuka ve bilime uygun yürütüldüğü ifade eden Erdoğan, "6 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir ve proje kapsamındaki liman başta olmak üzere diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul, kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir" ifadelerini kullanmıştı.