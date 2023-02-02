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Bahçelievler'de İETT otobüsü minibüse çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de İETT otobüsünün, durak önünde minibüse çarpması sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

18:41 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi.

İstanbul Bahçelievler'de gerçekleşen İETT kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 yan yolda İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) resmi hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler'de bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durak alanına girdiği belirtildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada,
"İlk belirlemelere göre ne yazık ki 1 vatandaşımız vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup, Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir."
ifadeleri kullanıldı.

Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahallinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği aktarılan açıklamada, yaşanan kazadan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

#Bahçelievler
#Otobüs
#İETT
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