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Bahçeşehir Koleji LGS’de 29 birinci çıkardı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Bir milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda Bahçeşehir Koleji’nden 29 öğrenci, soruları doğru cevaplayarak birincilik elde etti. Öğrencilerden Elif Zeren Adalı, başarıda hedef belirlemenin çok önemli olduğunu vurguladı. Çok sevdiği dedesinin hastalığından etkilendiğini belirten Adalı, en büyük hedefinin kanser hastalığının tedavisine katkı sağlayacak bir genetik mühendisi olmak olduğunu söyledi.

14:10 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 14:11 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Birinci olan öğrenciler ve BK Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan
Birinci olan öğrenciler ve BK Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sonuçları, MEB tarafından bugün açıklandı. 2 Haziran’da gerçekleşen, 8’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda Bahçeşehir Koleji 29 birinci çıkardı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, LGS’de başarı gösteren öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek “Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’de coğrafya gözetmeksizin 65 ilimizde aynı müfredat ve öğretmen kalitesiyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Güncel eğitim modellerimizi, en değerlilerimiz, öğretmenlerimizin büyük desteği ve çabasıyla öğrencilerimizle buluşturuyor ve hayata geçiriyoruz. Tüm kadromuzla yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunu, LGS ve YKS gibi sınavlarda elde ettiğimiz başarılarla görüyoruz. Geleceğin yeni nesillerini yetiştirme yolunda elde ettiğimiz bu başarılarda ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. LGS’de birinci olan tüm öğrencilerimizi tek tek tebrik ederken, onların yetişmesinde, bu başarılara ulaşmasında her zaman yanlarında olan tüm öğretmenlerimize de emekleri için canı gönülden ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan ise öğrencileri 5. Sınıftan itibaren hazırladıklarını söyleyerek “ Öğrencilerimizi beşinci sınıftan itibaren, zaman yönetim beceresi, sınav kaygısıyla başa çıkma, sınav motivasyonu konusunda hazırlıyoruz. Haftalık yaptığımız mini denemelerle, öğrenme durumlarını görüyor ve eksikleri için ek çalışmalar planlıyoruz. Bütünsel öğrenme modeli ile tam öğrenme sağlamaya çalışıyoruz. 7 ve 8’inci sınıfta LGS odaklı çalışmalarımız biraz daha artıyor. Sekizinci sınıfta ise ağustos ayında eğitime başlayarak, öğrencilerimizin daha erken hazırlık yapmalarına imkan sunuyoruz.” Öğrencilerin ders çalışma süreçlerini sosyal becerilerle de desteklediklerini söyleyen Özge Aslan, öğrencilerin bir yandan ders çalışırken diğer yandan da spor, sanat ve bilimle uğraşmalarının da önemli olduğunu vurguladı. Tercih yapacak öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Aslan “ Çevresinden duyarak yeterince bilgiye sahip olmadan tercih yapmak doğru değil. Öğrencilerin tercih yapacakları okulu mutlaka araştırmaları gerekir. İmkanları, eğitim kadroları, YKS başarısı, yurtdışı öğrenci kabulleri, sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalar gibi özelliklere bakmaları gerekiyor. Bunu yaparken de hedefleriyle eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeliler” dedi.


DÜZENLİ ÇALIŞMA, DERSİ DERSTE DİNLEMEK, PES ETMEMEK

Sınavda tam puanla zirvede yer alan isimlerden Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Elif Zeren Adalı, Mustafa Eren Dinç, Özgür Emre Çelik, Ahmet Emin Yetgin, Bulut Dilek, Nil Esen, Elif Yılmaz başarılarının sırrını açıklarken, önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere de önerilerde bulundu. Öğrencilerin ortak vurgusu dersi derste dinlemek, düzenli ders çalışmak ve pes etmemek oldu.

Elif Zeren Adalı

‘MUTLAKA HEDEFİNİZ OLSUN’

Tüm soruları doğru olarak cevaplayan öğrencilerden
Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü’nde burslu öğretim gören Elif Zeren Adalı
da düzenli çalışmak ve hedef belirleme üzerinde dururken, “LGS'ye son sene ağırlık vermiş olsam da başarımın ilkokuldan beri düzenli bir şekilde ders çalışmam olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dersi derste öğrenmenin en iyi yöntem olduğuna inanıyorum. Sınav senesinde stres olduğum zamanlarda motivasyonum düştüğünde öğretmenlerimin ve ailemin desteği çok büyüktü. Buradan okuldaki öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ederim. Özellikle annemin emekleri çok büyüktü. Umarım bir gün ben de onun gibi kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olurum.” dedi. Bu yıl sınava girecek öğrenciler için “Mutlaka bir hedefiniz olsun. Bir hedefiniz olursa ders çalışmak için fedakarlık yaparsınız” diyen başarılı öğrenci kendi hedefinden de bahsetti.

YENİ HEDEFİ KANSER TEDAVİSİ

Çocukluk hayalinin uzay mühendisi olmak olduğunu söyleyen
Elif Zeren Adalı
dedesinin hastalığı ile farklı bir amaca yöneldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Küçüklüğümden beri uzay mühendisi olmak istesem de son dönemde dedemin hastalığı nedeniyle genetik mühendisliğine olan ilgim de arttı. Genetik mühendisi olup kanser hastalığını tedavisinde katkı sunmak istiyorum diyebilirim. En temel hedeflerimden biriyse yurtdışında eğitimimi tamamladıktan sonra bir dünya vatandaşı olup kendi ülkem için önemli adımlar atma niyetindeyim.”

Mustafa Eren Dinç

‘DERSİ DERSTE DİKKATLİ DİNLEDİM’

Birinciliği göğüsleyen diğer bir isim olan
Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü öğrencisi Mustafa Eren Dinç
LGS sürecinde hiç ek ders almadığını belirterek, “Derslerimi derste ve dikkatli bir şekilde dinledim, anlamadığım konuları hocalarıma sorup öğrendim. Her gün düzenli bir şekilde kitap okuyup soru çözdüm. Son 1-2 ayda günlük soru sayımı 300-350 civarına çıkardım. Bu aldığım sonuçtan ailemi ve öğretmenlerimi gururlandırdığım için de çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

UYKU DÜZENİ BAŞARI GETİRDİ

Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü öğrencisi Özgür Emre Çelik
ise, denemelerde dikkat hataları yaptığını, bu durumdan kurtulmak için uyku düzenine önem vermesinin başarı getirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Sınav sürecinde, özel veya dershaneye gitmedim. Çalışma sürecindeki denemelerde birçok kere dikkat hatası yaptım ama bir süre sonra daha iyi uyku çekerek bunu düzelttim. Tüm motivasyonum hayallimdeki liseye kayıt yaptırmaktı ve şu an çalışmanın karşılığını aldığım için çok mutluyum.”


‘DİSİPLİN, HATA DEFTERİ, KENDİMLE REKABET’

Sınavı hatasız tamamlamasında disiplinli çalışmasının önemli yer tuttuğunu, kimseyle yarışmayarak kaygısını azalttığını söyleyen
Bahçeşehir Koleji Ataşehir Kampüsü öğrencisi Ahmet Emin Yetgin
, bu yıl sınava gireceklere hata defteri tutmayı tavsiye ederek, “Başkalarıyla yarışmaktan ziyade kendimle yarıştım. Bu benim kaygımı azalttı. Okul hayatımda hep disiplinli çalıştığım için özgüvenim yüksekti. Benim bu süreçteki en önemli tavsiyem hata defteri oluşturulmasıdır. Çünkü uzun süreli konu anlatımlarına gerek kalmadan bütün dersleri tekrar edebiliyordum. Bu şekilde çözemediğim soruları daha etkili kullanmış oldum. Yanlışların önemli olduğuna inanırım çünkü her yanlış bir basamaktır” diye konuştu.

‘HATALARIMI FIRSAT OLARAK GÖRDÜM’

Bahçeşehir Koleji Ümraniye Kampüsü öğrencisi Bulut Dilek
ise başarısıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Sene içinde çok stres olmadım ancak stres olduğumda da hayatın sonu değil diyerek kendimi toparladım. Hatalarımı hep öğrenme fırsatı olarak gördüm ve başaracağıma inandım. Seneye LGS’ye gireceklere tavsiyem ise soru çözerken seçici olsunlar ve soru sayılarına takılmadan verimli çalışsınlar, dersi derste dinlesinler.”

Birinci olan öğrenciler ve BK Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan

PES ETMEDİ: BİRİNCİ OLDU

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Elif Yılmaz
da düzenli çalışma üzerinde durarak, hazırlık sürecinde, bazen zorlandığını, başarısızlıklar yaşadığını ancak pes etmediğini ifade etti. Yılmaz, “Başarımın sırrı düzenli ve verimli çalışmamdı.” Diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti. “Ailemin, öğretmenlerimin ve okulumun verdiği destek de bana çok yardımcı oldu. LGS’ye hazırlananlara önerim kendilerine de zaman ayırmaları ama pes etmeden düzenli bir şekilde çalışmayı sürdürmeleri ve bunu yaparken de eksik oldukları konulara ağırlık vererek yanlışlarına bakıp onları anlamaya çalışmaları. Sene boyunca benim de kötü geçen denemelerim, zorlandığım konular oldu ama pes etmedim.” dedi.

‘VOLEYBOL OYNAYARAK ZİNDE KALDIM’

Düzenli bir şekilde derslerine çalışırken, voleybol oynayarak zinde kaldığını ifade eden diğer bir birinci
Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü öğrencisi Nil Esen,
“Sınav sonucum için çok mutluyum. Aslında dersi derste dinleyince çoğu şeyi anlardım. Kendimi çok sıkmadan en verimlisini yapmaya çalışırdım. Tabii ki bu süreçte düşüşlerim de oldu. Bunlara çok fazla takılmayarak önüme bakmaya çalıştım. Ailem ve öğretmenlerim destekçim oldu. Çalışmamın yanı sıra sosyal ve sportif aktivitelerim de vardı. 8 yıldır kulübümde lisanslı olarak voleybol oynuyorum, bu sene de devam ettim. Voleybol beni her zaman motive eden ve zinde tutan bir aktivite oldu. Bu süreçte düzenli çalışmak ve motivasyonu kaybetmemek en önemli şeylerdendi. Bence çalışan ve inanan herkes yapabilir.” dedi.

BASKETBOL OYNAYARAK STRESİ YENDİ

Babası gibi bilgisayar mühendisi olmak isteyen
Etiler Bahçeşehir Koleji öğrencisi Can Ata Aktuğ
da spora zaman ayırmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ders çalışmak lazım fakat kendinizi tamamen derse verip başka aktiviteler yapmamak da doğru bir yol değil. Haftada 2-3 gün spor ya da herhangi bir hobinize zaman ayırmak mantıklı olacaktır. Ben basket oynayan biriyim ve sekizinci sınıfta basketi bırakmadım, haftada 2 -3 kere de olsa antrenmanlara gittim. Bu da zihnimi rahatlatmama ve stresimi kontrol etmeme yardımcı oldu.”

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