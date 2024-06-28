Bahçeşehir Koleji LGS’de 29 birinci çıkardı

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sonuçları, MEB tarafından bugün açıklandı. 2 Haziran’da gerçekleşen, 8’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda Bahçeşehir Koleji 29 birinci çıkardı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, LGS’de başarı gösteren öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek “Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’de coğrafya gözetmeksizin 65 ilimizde aynı müfredat ve öğretmen kalitesiyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Güncel eğitim modellerimizi, en değerlilerimiz, öğretmenlerimizin büyük desteği ve çabasıyla öğrencilerimizle buluşturuyor ve hayata geçiriyoruz. Tüm kadromuzla yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunu, LGS ve YKS gibi sınavlarda elde ettiğimiz başarılarla görüyoruz. Geleceğin yeni nesillerini yetiştirme yolunda elde ettiğimiz bu başarılarda ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. LGS’de birinci olan tüm öğrencilerimizi tek tek tebrik ederken, onların yetişmesinde, bu başarılara ulaşmasında her zaman yanlarında olan tüm öğretmenlerimize de emekleri için canı gönülden ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan ise öğrencileri 5. Sınıftan itibaren hazırladıklarını söyleyerek “ Öğrencilerimizi beşinci sınıftan itibaren, zaman yönetim beceresi, sınav kaygısıyla başa çıkma, sınav motivasyonu konusunda hazırlıyoruz. Haftalık yaptığımız mini denemelerle, öğrenme durumlarını görüyor ve eksikleri için ek çalışmalar planlıyoruz. Bütünsel öğrenme modeli ile tam öğrenme sağlamaya çalışıyoruz. 7 ve 8’inci sınıfta LGS odaklı çalışmalarımız biraz daha artıyor. Sekizinci sınıfta ise ağustos ayında eğitime başlayarak, öğrencilerimizin daha erken hazırlık yapmalarına imkan sunuyoruz.” Öğrencilerin ders çalışma süreçlerini sosyal becerilerle de desteklediklerini söyleyen Özge Aslan, öğrencilerin bir yandan ders çalışırken diğer yandan da spor, sanat ve bilimle uğraşmalarının da önemli olduğunu vurguladı. Tercih yapacak öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Aslan “ Çevresinden duyarak yeterince bilgiye sahip olmadan tercih yapmak doğru değil. Öğrencilerin tercih yapacakları okulu mutlaka araştırmaları gerekir. İmkanları, eğitim kadroları, YKS başarısı, yurtdışı öğrenci kabulleri, sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalar gibi özelliklere bakmaları gerekiyor. Bunu yaparken de hedefleriyle eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeliler” dedi.
DÜZENLİ ÇALIŞMA, DERSİ DERSTE DİNLEMEK, PES ETMEMEK
Sınavda tam puanla zirvede yer alan isimlerden Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Elif Zeren Adalı, Mustafa Eren Dinç, Özgür Emre Çelik, Ahmet Emin Yetgin, Bulut Dilek, Nil Esen, Elif Yılmaz başarılarının sırrını açıklarken, önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere de önerilerde bulundu. Öğrencilerin ortak vurgusu dersi derste dinlemek, düzenli ders çalışmak ve pes etmemek oldu.
‘MUTLAKA HEDEFİNİZ OLSUN’
YENİ HEDEFİ KANSER TEDAVİSİ
“Küçüklüğümden beri uzay mühendisi olmak istesem de son dönemde dedemin hastalığı nedeniyle genetik mühendisliğine olan ilgim de arttı. Genetik mühendisi olup kanser hastalığını tedavisinde katkı sunmak istiyorum diyebilirim. En temel hedeflerimden biriyse yurtdışında eğitimimi tamamladıktan sonra bir dünya vatandaşı olup kendi ülkem için önemli adımlar atma niyetindeyim.”
‘DERSİ DERSTE DİKKATLİ DİNLEDİM’
UYKU DÜZENİ BAŞARI GETİRDİ
“Sınav sürecinde, özel veya dershaneye gitmedim. Çalışma sürecindeki denemelerde birçok kere dikkat hatası yaptım ama bir süre sonra daha iyi uyku çekerek bunu düzelttim. Tüm motivasyonum hayallimdeki liseye kayıt yaptırmaktı ve şu an çalışmanın karşılığını aldığım için çok mutluyum.”
‘DİSİPLİN, HATA DEFTERİ, KENDİMLE REKABET’
‘HATALARIMI FIRSAT OLARAK GÖRDÜM’
“Sene içinde çok stres olmadım ancak stres olduğumda da hayatın sonu değil diyerek kendimi toparladım. Hatalarımı hep öğrenme fırsatı olarak gördüm ve başaracağıma inandım. Seneye LGS’ye gireceklere tavsiyem ise soru çözerken seçici olsunlar ve soru sayılarına takılmadan verimli çalışsınlar, dersi derste dinlesinler.”
PES ETMEDİ: BİRİNCİ OLDU
‘VOLEYBOL OYNAYARAK ZİNDE KALDIM’
BASKETBOL OYNAYARAK STRESİ YENDİ
“Ders çalışmak lazım fakat kendinizi tamamen derse verip başka aktiviteler yapmamak da doğru bir yol değil. Haftada 2-3 gün spor ya da herhangi bir hobinize zaman ayırmak mantıklı olacaktır. Ben basket oynayan biriyim ve sekizinci sınıfta basketi bırakmadım, haftada 2 -3 kere de olsa antrenmanlara gittim. Bu da zihnimi rahatlatmama ve stresimi kontrol etmeme yardımcı oldu.”