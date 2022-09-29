Gündem Bakan Akar TSK Asosta 140 kilometre derinlikte 16 terörist sığınağını vurdu
ŞIRNAK

Bakan Akar: TSK Asos'ta 140 kilometre derinlikte 16 terörist sığınağını vurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak’ta “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar: TSK Asosta 140 kilometre derinlikte 16 terörist sığınağını vurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Bakan Akar'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

"Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. TSK başta Kıbrıs'ta olmak üzere Azerbaycan Türkü'nü Libya'daki kardeşlerimizin de haklı davasında yanında olmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek.

Daha 26'sında geçtiğimiz 2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve bu devam edecek.

Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok. Teröristler uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmak için her şeyi yapıyor. Türkler ve Kürtler kardeştir. Geçmişte ve günümüzde çok teşebbüs oldu, direndik, direnmeye devam edeceğiz. Tek yumruk olacağız. Bu vatanı biz beraber kurduk, fitneye fesata su taşımayalım. İster adı PKK olsun ister YPG olsun bunlar terörist. Terör belasından kurtulmakta kararlıyız.

PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir.

Biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşlularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüklerine saygılıyız. Bizim hedefimiz teröristler.

Biz teröristlerin peşindeyiz. Durmak yok, teröristler nerede, hedefimiz orası.

YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI

Yunanistan'ın provokatif eylemleri Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tavır sergiliyorlar. Biz görüşmeler yoluyla çözüm peşindeyiz. Maalesef Yunanistan kötü komşu niteliğinde, işleri karıştırmak istiyorlar. Aklı selim sahibi Yunanlıların bunlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ege'deki zenginliklerin barışçıl şekilde paylaşılmasını istiyoruz."

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