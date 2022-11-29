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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Fransız mevkidaşı ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Akardan Fransız mevkidaşı ile kritik görüşme
Hulusi Akar - Sebastien Lecornu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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