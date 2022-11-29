Bakan Akar'dan Fransız mevkidaşı ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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