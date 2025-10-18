Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Bakan Bayraktar: Gabar'da 3 milyar dolarlık petrol ürettik

Bakan Bayraktar: Gabar'da 3 milyar dolarlık petrol ürettik

17:3718/10/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Bakan Bayraktar, Gabar'da Türkiye'nin farklı illerinden gelen 73 kadın mühendisle buluştu.
Bakan Bayraktar, Gabar'da Türkiye'nin farklı illerinden gelen 73 kadın mühendisle buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'taki Gabar petrol sahasında bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde petrol üretildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide ülkemizi mutlaka bağımsız kılacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Petrol Üretim İstasyonu'nda, AK Parti Kadın Kolları temsilcileri ve kadın mühendislerin katılımıyla düzenlenen programda basın açıklaması yaptı.

Gabar'daki projenin Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, terörden arındırılan bölgenin artık üretim ve istihdamla anıldığını söyledi. Bayraktar,
"Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin en önemli projesi. Cumhuriyet tarihimizin, Türkiye Yüzyılı'na bizleri götürecek en önemli projesi. Burada özellikle son 4 yıldır buradaki petrolün keşfiyle ve üretimiyle başlayan süreç, bize terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu çok kısa bir kesiti, bir adeta fragmanı gibi sundu"
ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam kapısı oldu"

Bölgedeki üretimin yerel kalkınmaya ve istihdama sağladığı katkıya dikkati çeken Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu dağlar terörün kol gezdiği, girilemeyen, gidilemeyen yerlerdi. Ama şimdi burada yaklaşık 3 bin 500 insanımıza, ki bunların büyük çoğunluğu Şırnak'ın kendi çocukları, teknisyenleri, mühendisleri, iş kapısı, istihdam kapısı oldu. Artık dağlarda büyük bir faaliyet var, büyük bir çalışma var, büyük bir umut var şehrimizde."
Gabar'daki petrol üretiminin kararlılıkla devam ettiğini ve günlük üretimin yaklaşık 80 bin varile ulaştığını aktaran Bayraktar,
"Bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde bir petrol üretmiş olduk. İnşallah yeni keşiflerle, yeni rezervlerle bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz
" diye konuştu.

"Enerji bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlık demek"

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinin altını çizen Bayraktar, Gabar ve Karadeniz'deki doğal gaz gibi projelerin bu hedefin en önemli adımları olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz çok net. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide ülkemizi mutlaka bağımsız kılacağız. Türkiye'de enerji bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlık demek. İnşallah Gabar'daki faaliyetlerimiz, Karadeniz'deki ürettiğimiz doğal gaz ve buradaki bütün çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle bu üretimimiz artarak devam edecek"


#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#enerji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?