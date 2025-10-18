Bakan Bayraktar: Gabar'da 3 milyar dolarlık petrol ürettik

"Bu dağlar terörün kol gezdiği, girilemeyen, gidilemeyen yerlerdi. Ama şimdi burada yaklaşık 3 bin 500 insanımıza, ki bunların büyük çoğunluğu Şırnak'ın kendi çocukları, teknisyenleri, mühendisleri, iş kapısı, istihdam kapısı oldu. Artık dağlarda büyük bir faaliyet var, büyük bir çalışma var, büyük bir umut var şehrimizde."