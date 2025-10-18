Yeni Şafak
Gök Vatan’ın çelik kalkanı: Hisar-O hedefi 12'den vurdu o anlar kamerada

Gök Vatan'ın çelik kalkanı: Hisar-O hedefi 12'den vurdu o anlar kamerada

15:3718/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Hisar O'nun bir test atışı daha gerçekleştirildi
Hisar O'nun bir test atışı daha gerçekleştirildi

Orta menzilli hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" paylaşımını yaptı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı.

İkinci, "Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



