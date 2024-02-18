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Bakan Bayraktar: Kayan toprağın güvenli bir alana taşınması ile ilgili planı devreye aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te basın mensuplarına toprak kaymasının ve arama kurtarma çalışmalarının teknik detayları hakkında bilgilendirerek soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, “Kayan toprağın güvenli bir alana taşınması ile ilgili planımızı da devreye aldık. Su konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 9 ayrı yerde ölçümler yapıyor. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde sularımızda halk sağlığı açısından olumsuz herhangi bir bulguya rastlanmadı.” dedi.

09:59 - 18/02/2024 Pazar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te basın mensuplarına toprak kaymasının ve arama kurtarma çalışmalarının teknik detayları hakkında bilgilendirerek soruları yanıtladı.

Basın toplantısının ardından Bakan Bayraktar sahayı gezerek 7/24 devam eden çalışmaları yerinden takip etti. Halihazırda 20'ye yakın noktada iş makineleri ile arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bakan Bayraktar, “Kayan toprağın güvenli bir alana taşınması ile ilgili planımızı da devreye aldık. Su konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 9 ayrı yerde ölçümler yapıyor. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde sularımızda halk sağlığı açısından olumsuz herhangi bir bulguya rastlanmadı.” dedi.



#Erzincan
#maden
#toprak kayması
25 dakika önce
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