Bakan Bayraktar: Kayan toprağın güvenli bir alana taşınması ile ilgili planı devreye aldık

Bakan Bayraktar, “Kayan toprağın güvenli bir alana taşınması ile ilgili planımızı da devreye aldık. Su konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 9 ayrı yerde ölçümler yapıyor. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde sularımızda halk sağlığı açısından olumsuz herhangi bir bulguya rastlanmadı.” dedi.