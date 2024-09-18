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Bakan Bayraktar Libyalı mevkidaşı Abdulsadek ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile iki ülke arasındaki başta petrol ve doğal gaz araması olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanlarını görüştü.

00:17 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Khalifa Rajab Abdulsadek - Alparslan Bayraktar
Khalifa Rajab Abdulsadek - Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını ele aldı.

Bayraktar, Gastech 2024 enerji forumu kapsamında bulunduğu ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile de bir araya gelen Bayraktar, mevkidaşı ile başta petrol ve doğal gaz araması olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirdi.


#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Libya
#işbirliği
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