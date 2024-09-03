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Ekonomi

Bakan Bayraktar Energy China ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Energy China firmasıyla yenilenebilir enerji konusunda yatırım imkanlarını ele aldı.

15:25 - 3/09/2024 Salı
AA
Energy China Başkanı Sayın Lin Xiaodan ve beraberindeki heyet.
Energy China Başkanı Sayın Lin Xiaodan ve beraberindeki heyet.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Energy China Başkanı Lin Xiaodan ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiğini bildirdi.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin
"Mayıs ayındaki Çin seyahatimizde ele aldığımız ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji konusundaki büyük ölçekli yatırım imkanlarının detaylarını ele aldık"
ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar 'Bir dev geliyor Türkiye'ye' diyerek duyurdu: Deniz üssü kuruyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını bildirdi. Yeni bir müjdeli haberi duyuran Bakan Bayraktar "Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

#Energy China
#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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