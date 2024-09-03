Bakan Bayraktar Energy China ile görüştü

Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden bir tanesi enerji. Bu kalem cari açığımızı o kadar çok etkiliyor ki bazen net durumu görebilmek için “enerji hariç” ödemeler dengesi bilançosu verilerine bakmak zorunda kalıyoruz. İşte böyle bir dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi mümkün olduğu kadarıyla yerli kaynaklarla sağlamak sadece enerji sektörünü değil aynı zamanda tüm bir ülkenin makro ekonomik göstergelerini yakından ilgilendiriyor. Bu konu ile ilgili olarak çok önemli bir veriyi yakın