Bakan Bayraktar Energy China ile görüştü

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Energy China Başkanı Lin Xiaodan ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiğini bildirdi.
Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi ödeyenleri merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vergi rekortmenleri belli oldu. 2023 yılı vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Peki, 2023 yılında en çok vergiyi kimler ödedi? Hangi sektörler öne çıktı? Gelin, Türkiye'nin vergi rekortmenlerini yakından inceleyelim.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Shell arasında uzun dönemli bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalandığını belirterek, "Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek" dedi.
İsrail’in Gazze’deki soykırımını durdurmak için ABD’nin, AB’nin ya da BM’nin harekete geçmesini beklemeye gerek yok. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 57 ülke Türkiye’nin yaptığı gibi ticareti kesse ya da denizden abluka uygulasa yeter. İİT üyeleri hemen toplanır ve İsrail limanlarına uğrayan gemilerin, kendi limanlarına yanaştırılmayacağını ilan ederse katliamlar devam etmez.
Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden bir tanesi enerji. Bu kalem cari açığımızı o kadar çok etkiliyor ki bazen net durumu görebilmek için “enerji hariç” ödemeler dengesi bilançosu verilerine bakmak zorunda kalıyoruz. İşte böyle bir dönemde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi mümkün olduğu kadarıyla yerli kaynaklarla sağlamak sadece enerji sektörünü değil aynı zamanda tüm bir ülkenin makro ekonomik göstergelerini yakından ilgilendiriyor. Bu konu ile ilgili olarak çok önemli bir veriyi yakın
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu. Bayraktar, "Ülkemizin doğal gaz depolama kapasitesini artırarak arz güvenliğimizi daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını bildirdi. Yeni bir müjdeli haberi duyuran Bakan Bayraktar "Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Karadeniz'e açılmadan önce gemide bir basın açıklaması yaptı. Bakan Bayraktar, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi filomuzdaki derin deniz sondaj filomuzdaki dördüncü gemi. En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 derin deniz sondajı yaptı. İnşallah şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek." şeklinde konuştu.