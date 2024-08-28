Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi ödeyenleri merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vergi rekortmenleri belli oldu. 2023 yılı vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Peki, 2023 yılında en çok vergiyi kimler ödedi? Hangi sektörler öne çıktı? Gelin, Türkiye'nin vergi rekortmenlerini yakından inceleyelim.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Peki 2023 yılında en çok vergiyi kimler ödedi? Türkiye'nin vergi rekortmenleri kim?
Türkiye'nin vergi rekortmenleri kim oldu?
2023 yılında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen kişileri merak konusu oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu yılın vergi rekortmeni, yerli ve milli savunma sanayimizde önemli başarılara imza atan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk etti. Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.
Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2023'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olurken, 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 12 katlık artış gerçekleşti.
Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı Baykar'ın geçen yılki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti.
Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162,58 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.
Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5'inci sırada 323 milyon 300 bin 723,37 lira ile İpek Kıraç, 7'inci sırada ise 261 milyon 773 bin 294,9 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.
Kurumlar vergisi rekortmenleri kim oldu?
Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada 22 milyar 747 milyon 942 bin 797,03 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer aldı.
Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 870 milyon 755 bin 781,65 lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası yer buldu.
Akbank ise 12 milyar 564 milyon 982 bin 344,83 lira ile listenin üçüncü sırasında geldi.
Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 72 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) izledi.
2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 98,54, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 92,44 artış gerçekleşti.
Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk edildi.
Listedeki ikinci isim, 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sırada ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. İlk 100 listesinde 73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.
2023 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması yukarıda yer alan listedeki gibi oldu:
Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 34'ü ise isminin açıklanmasını istemedi.
Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:
Kurumun Adı Türk Lirası
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ 22.747.942.797,03
2 Türkiye Garanti Bankası AŞ 21.870.755.781,65
3 Akbank Türk AŞ 12.564.982.344,83
4 Yapı ve Kredi Bankası AŞ 9.945.739.560,71
5 QNB Finansbank AŞ 9.208.065.549,46
6 Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ 9.207.887.298,75
7 Türkiye İş Bankası AŞ 8.930.485.732,97
8 Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO 8.145.401.826,82
9 Mercedes-Benz Türk AŞ 6.279.844.842,80
10 Türkiye Elektrik İletim AŞ 5.820.245.724,64