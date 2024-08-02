Bakan Bayraktar duyurdu: 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' Karadeniz'de faaliyetlerine devam edecek

'5.5 milyon metre küp günlük üretimimiz var'

2025 yılının ilk çeyreğinde, 15 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, "Şu anda evlerimizde kullanılan gazın bir miktarı bu sahadan geliyor. 5.5 milyon metreküp günlük bir üretimimiz var. Bu yaklaşık 2.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını, evin doğalgaz ihtiyacının artık kendi gazımızla, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazla karşılanması demek. O bölgede çok büyük bir rezerv var. Bizim şimdi önceliklendirdiğimiz vakit karşımızdaki ilk konu şu, biz Sakarya Gaz Sahası'nda üretimini çok hızlı bir şekilde artırmamız lazım. 2025 yılının ilk çeyreğinde hedefimiz bu 5.5'u 10 milyon metreküpe yani neredeyse 15 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak hale getirebilmek. Hemen akabinde yine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yüzer üretim tesisini, yüzer üretim gemisini biliyorsunuz Türkiye'ye getiriyoruz. O da şu anda yola çıkmış durumda. İnşallah 2 aydan kısa bir süre içerisinde yine belki böyle bir program yaparız. Boğazdan geçerek Karadeniz'de 20 yıl boyunca çalışacağı lokasyona gidecek. Oradan da 10 milyon metreküplük yani yine bir 5 milyon hane halkına yetecek doğalgazı üreteceğiz 2026 yılı içerisinde. Dolayısıyla 10 milyon hane halkının ihtiyacını biz kendi gazımızla Karadeniz'de üretmiş olacağız. Tabi çok büyük bir operasyon. Deniz derinliğinin 2100 metre olduğu bir lokasyonda ve karaya 170 kilometre mesafede biz bu faaliyetleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu üretimi hızlı bir şekilde kazandırabilmek için gemilerimizin çok yoğun bir takvimde çalışması lazım" ifadelerini kullandı.



