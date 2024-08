Bakan Bayraktar duyurdu: 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' Karadeniz'de faaliyetlerine devam edecek

'2025 yılının ilk çeyreğinde 12 kuyuya üretime çıkmış olacağız'

8 kuyunun üretim faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Üç gemimizle şu anda Karadeniz'de çalışıyordu biliyorsunuz. Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri. Bunların her birinin ayrı bir görevi var. Fatih sondajı yapan, Kanuni alt tamamlama dediğimiz kuyu alt tamamlama hizmetini yapan, Yavuz da üst tamamlamayı yaparak bu kuyudan artık üretime hazır hale getirmesini sağlayan çalışmaları yapıyor. Tabi bu aylarca, haftalarca süren çalışmalar her kuyu için. Bizim şu anda 8 tane kuyumuz üretimde. İnşallah bunu Eylül ayının sonunda 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ondan sonra da 2025 yılının ilk çeyreğinde 12 kuyuya üretime çıkmış olacağız. Tabi hem ikinci faz için hem üçüncü faz için daha hızlı bir şekilde bu kuyuları hazırlamak lazım. Onun için de Abdülhamid Han Gemisini bu üretim odaklı bakış açısıyla Karadeniz'e bugün itibariyle uğurluyoruz. Filyos'ta elbette ki gemiyi görüyorsunuz , şu anda kulesi yok. Çünkü kuleyi söktük. Aliağa Limanı'nda kulesini aldık. Çünkü boğazı geçmesi, Çanakkale Köprüsü'nü geçmesi mümkün değildi. Dolayısıyla şimdi o faaliyet Filyos'ta kendi limanımızda inşallah tamamlanacak ve gemi en kısa sürede sondaja hazır hale gelecek. Fatih Gemisi'nin 5 yılı doldu. Zaman çok hızlı geçiyor hakikaten. 5 yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması lazım. Birtakım teknik özelliklerinin gözden geçirilmesi lazım. Bu faaliyet için de birkaç ay Fatih Gemisinden istifade edemeyeceğiz Karadeniz'de. İnşallah hızlı bir şekilde Abdülhamid Han onun görevlerini devralacak" diye konuştu.