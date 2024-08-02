Bakan Bayraktar duyurdu: 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi' Karadeniz'de faaliyetlerine devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Karadeniz'e açılmadan önce gemide bir basın açıklaması yaptı. Bakan Bayraktar, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi filomuzdaki derin deniz sondaj filomuzdaki dördüncü gemi. En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 derin deniz sondajı yaptı. İnşallah şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek." şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zeytinburnu açıklarında bulunan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da basın açıklama yaptı. Gemi Karadeniz'e açılmadan önce incelemelerde de bulunan Bakan Bayraktar, "Abdülhamid Han Gemisi, şu ana kadar Akdeniz'de üç tane derin deniz sondajı yaptı. Biraz sonra boğazı geçerek Karadeniz'deki yeni görev yerine gidecek" dedi.
'Karadeniz'de faaliyetlerine devam edecek'
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş filolarından birine sahip olduğunu vurgulayarak, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi filomuzdaki derin deniz sondaj filomuzdaki dördüncü gemi. En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de 3 derin deniz sondajı yaptı. İnşallah şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek. Bizim hepinizin bildiği gibi 2016 yılında ortaya koyduğumuz Milli Enerji ve Maden politikasının en önemli araçlarından bir tanesi Türkiye'nin kendi denizlerinde ve karalarında yoğun bir petrol ve doğalgaz aramacılığı faaliyetiydi, stratejisiydi. Bu kapsamda da biz geçmişten farklı olarak özellikle kendi imkân kabiliyetlerimizle, kendi gemilerimizle, kendi sismik ve sondaj gemilerimizle bu faaliyetleri özellikle denizlerimizde yapalım istedik ve bu çerçevede şu anda diyebilirim ki dünyanın en gelişmiş filolarından birine sahip Türkiye. İki sismik gemimiz var. Dört derin deniz sondaj gemimiz var ve bunlarla birlikte biz Akdeniz'de 9 tane sondaj kuyusu kazdık ve Karadeniz'de tabii 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjde olarak paylaştığı Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Bu keşif neticesinde de çok kısa bir süre içerisinde o sahadan gaz üretmeye başladık" dedi.
'5.5 milyon metre küp günlük üretimimiz var'
2025 yılının ilk çeyreğinde, 15 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, "Şu anda evlerimizde kullanılan gazın bir miktarı bu sahadan geliyor. 5.5 milyon metreküp günlük bir üretimimiz var. Bu yaklaşık 2.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını, evin doğalgaz ihtiyacının artık kendi gazımızla, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazla karşılanması demek. O bölgede çok büyük bir rezerv var. Bizim şimdi önceliklendirdiğimiz vakit karşımızdaki ilk konu şu, biz Sakarya Gaz Sahası'nda üretimini çok hızlı bir şekilde artırmamız lazım. 2025 yılının ilk çeyreğinde hedefimiz bu 5.5'u 10 milyon metreküpe yani neredeyse 15 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak hale getirebilmek. Hemen akabinde yine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yüzer üretim tesisini, yüzer üretim gemisini biliyorsunuz Türkiye'ye getiriyoruz. O da şu anda yola çıkmış durumda. İnşallah 2 aydan kısa bir süre içerisinde yine belki böyle bir program yaparız. Boğazdan geçerek Karadeniz'de 20 yıl boyunca çalışacağı lokasyona gidecek. Oradan da 10 milyon metreküplük yani yine bir 5 milyon hane halkına yetecek doğalgazı üreteceğiz 2026 yılı içerisinde. Dolayısıyla 10 milyon hane halkının ihtiyacını biz kendi gazımızla Karadeniz'de üretmiş olacağız. Tabi çok büyük bir operasyon. Deniz derinliğinin 2100 metre olduğu bir lokasyonda ve karaya 170 kilometre mesafede biz bu faaliyetleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu üretimi hızlı bir şekilde kazandırabilmek için gemilerimizin çok yoğun bir takvimde çalışması lazım" ifadelerini kullandı.
'2025 yılının ilk çeyreğinde 12 kuyuya üretime çıkmış olacağız'
8 kuyunun üretim faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Üç gemimizle şu anda Karadeniz'de çalışıyordu biliyorsunuz. Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri. Bunların her birinin ayrı bir görevi var. Fatih sondajı yapan, Kanuni alt tamamlama dediğimiz kuyu alt tamamlama hizmetini yapan, Yavuz da üst tamamlamayı yaparak bu kuyudan artık üretime hazır hale getirmesini sağlayan çalışmaları yapıyor. Tabi bu aylarca, haftalarca süren çalışmalar her kuyu için. Bizim şu anda 8 tane kuyumuz üretimde. İnşallah bunu Eylül ayının sonunda 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ondan sonra da 2025 yılının ilk çeyreğinde 12 kuyuya üretime çıkmış olacağız. Tabi hem ikinci faz için hem üçüncü faz için daha hızlı bir şekilde bu kuyuları hazırlamak lazım. Onun için de Abdülhamid Han Gemisini bu üretim odaklı bakış açısıyla Karadeniz'e bugün itibariyle uğurluyoruz. Filyos'ta elbette ki gemiyi görüyorsunuz , şu anda kulesi yok. Çünkü kuleyi söktük. Aliağa Limanı'nda kulesini aldık. Çünkü boğazı geçmesi, Çanakkale Köprüsü'nü geçmesi mümkün değildi. Dolayısıyla şimdi o faaliyet Filyos'ta kendi limanımızda inşallah tamamlanacak ve gemi en kısa sürede sondaja hazır hale gelecek. Fatih Gemisi'nin 5 yılı doldu. Zaman çok hızlı geçiyor hakikaten. 5 yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması lazım. Birtakım teknik özelliklerinin gözden geçirilmesi lazım. Bu faaliyet için de birkaç ay Fatih Gemisinden istifade edemeyeceğiz Karadeniz'de. İnşallah hızlı bir şekilde Abdülhamid Han onun görevlerini devralacak" diye konuştu.
'Bugün Abdülhamid Han'ı Karadeniz'e uğurluyoruz'
İlk etapta Sakarya Gaz Sahası'nda faaliyete geçileceğini aktaran Bayraktar, "Biz tabii bir taraftan üretimi artırırken bir taraftan da Karadeniz'de yeni kuyuları kazmaya çalışıyoruz ve yeni keşifler yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu sene içerisinde de, 2024 yılı çıkmadan da bu anlamda bir keşif kuyusunu da tamamlamış oluruz ve oradan ümit ediyorum milletimize güzel bir haber, güzel bir netice veririz. Bugün Abdülhamid Han'ı inşallah Karadeniz'e uğurluyoruz. Şimdi ilk etapta Sakarya Gaz Sahası'ndaki faaliyetler olacak ama bununla beraber tabii Batı Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz lokasyonlar var; ama dediğim gibi öncelik şu anda üretimi arttırmak. Aralarda mutlaka bu gemileri birkaç haftalık süreçte bu yeni sondajlar için de kullanmayı hedefliyoruz. Şimdi Akdeniz tabii bizim bu uzun dönemli petrol ve doğalgaz aramacılığında, denizlerdeki aramacılıkla alakalı ilk lokasyondu. Hatta Akdeniz'de bütün bu operasyonları daha sağlıklı yapalım diye biz kendi filomuza sahip olduk. Bu çok önemli bir adımdı. Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Akdeniz'deki veya Mavi Vatan'a biz masal gibi yaklaşmıyoruz. İnşallah Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Zira Akdeniz'de de çok ümit var olduğumuz lokasyonlar da var" dedi.
'Somali'de de bir sondaj faaliyetimiz olacak'
Libya ve Somali ile varılan deniz yetki alanı anlaşmasına değinen Bayraktar, "Şu ana kadar burada keşif olabilecek keşif diyebileceğimiz ekonomik anlam ifade eden bir faaliyetimiz olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette ki bununla ilgili de planlamalarımızı 2026 yılı için yapıyoruz. Akdeniz'de sismik yapmadığımız lokasyonlar var, onları da tamamlayacağız ve inşallah en doğru lokasyonu kazarak oradan da milletimize hayırlı bir netice vermek istiyoruz. Tabii Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramacılığında işte Gabar'da petrol üretimimiz devam ediyor. Ama onun ötesinde daha önce defaatle ifade ettiğim bizim mutlaka farklı coğrafyalarda da, farklı ülkelerde de faaliyetlerimizin olması lazım. Türkiye'nin ihtiyacı bu anlamda çok büyük. Onun için Libya'da ve en son biliyorsunuz birkaç gün önce Somali'yle biz üç deniz yetki alanıyla alakalı bir imza attık ve bu şekilde oradan lisansları aldık. İlk etapta Oruç Reis ile Eylül ayı sonunda ve Eylül ayı içerisinde orada sismiğe başlayacağız. Belki o sismik neticesinde de Somali'de de bir sondaj faaliyetimiz olacak. Dolayısıyla çok taraflı, çok bölgeli, Türkiye bu petrol ve doğalgaz aramacılığına kararlılıkla devam ediyor" şeklinde konuştu.