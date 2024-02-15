Bakan Bayraktar maden bölgesindeki son durumu paylaştı: Bölgede 400 bin kamyonluk toprak var

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki son durumu paylaştı.
'400 bin kamyonluk toprak kütlesi var'
Bakan Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu ifade ederek, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var" dedi.
'Heyelan tehlikesi devam ediyor'
"Özellikle de işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.
Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 9 işçinin arama çalışmaları da alanda sürüyor.
Bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan kayıp işçilerin kurtarılması için sahada çalışmalar sürüyor.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı satısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınanların 7'inin saha sorumlusu 1 kişinin de sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçu iddiasıyla olduğu belirtildi.
Toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.