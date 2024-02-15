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Bakan Bayraktar maden bölgesindeki son durumu paylaştı: Bölgede 400 bin kamyonluk toprak var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden faciasının yaşandığı İliç'te arama kurtarma çalışmaları ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Bayraktar, bölgede 10 milyon metreküp toprak olduğunu belirterek 400 bin kamyona ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:27 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:45 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki son durumu paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

'400 bin kamyonluk toprak kütlesi var'

Bakan Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu ifade ederek, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var" dedi.


'Heyelan tehlikesi devam ediyor'

Bölgede heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Bakan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle de işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.

Gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 9 işçinin arama çalışmaları da alanda sürüyor.

Bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan kayıp işçilerin kurtarılması için sahada çalışmalar sürüyor.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı satısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınanların 7'inin saha sorumlusu 1 kişinin de sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçu iddiasıyla olduğu belirtildi.

Toprak altında kalan işçilerin yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor.



Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var
Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dokuz işçinin toprak altında kaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaşanan kazayı araştırmak üzere üç Başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 6 Ambulans ve 2 UMKE Timinin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu'yu arayarak yaşanan faciaya ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirildiğini aktardı.


#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Erzincan
#maden
40 dakika önce
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