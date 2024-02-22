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Bakan Bayraktar maden sahasında: Erzincan'daki arama kurtarma çalışmalarında son durum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması sonrası göçük altında kalan işçilerin yakınlarıyla sahada incelemede bulundu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:33 - 22/02/2024 Thursday
Güncelleme: 09:35 - 22/02/2024 Thursday
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması sonrası göçük altında kalan işçilerin yakınlarıyla sahada incelemede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Heyelana uğramış toprağın taşınması ve arama çalışmalarının güvenliğinin sağlanması ile ilgili planlarımızı işletmeye başladık. İş makineleri 24 saat aralıksız çalışarak yeni heyelan riskini ortadan kaldıracak. Biz de bin 400 metre kotuna çıkarak yürütülen hummalı çalışmaları toprak altında kalan kardeşlerimizin yakınlarıyla yerinde inceledik. İlk günden bu yana, heyelanda kalan kardeşlerimize ulaşmak için yoğun bir mücadele veriyoruz. Her adımımızda, çalışmalarla ilgili her gelişmede kardeşlerimizin aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarını bilgilendiriyor, devletimizin yanlarında olduğunu en güçlü şekilde hissettirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.




#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Erzincan
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