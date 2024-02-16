Bakan Bayraktar maden sahasındaki tahliye iddialarıyla ilgili acı gerçeği söyledi: 9 işçi kontrol yaparken...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'daki maden kazası sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin son durumu aktardı:
-9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün netice alacağımızı umuyoruz.
-Burada (İliç) bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş bulunuyoruz.
-Heyelan öncesinde işçilerin bölgeden tahliye edildiği bilgisi doğru. 9 işçimiz kontrol için sahaya dönünde heyelan meydana geliyor.
Ayrıntılar geliyor...
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18 dakika önce