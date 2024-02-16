Bakan Bayraktar maden sahasındaki tahliye iddialarıyla ilgili acı gerçeği söyledi: 9 işçi kontrol yaparken...

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası muhalefet ve destekçisi medya tarafından siyanür iddiaları ortaya atıldı. Toprak kayması sonucu siyanür sızıntısı meydana geldiği, çevre felaketinin yaşandığı ileri sürüldü. Ancak uzmanlardan muhalif çevrenin iddialarını yalanlayacak açıklama geldi. Erzincan'daki maden sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim adamları, insan sağlığını tehdit edecek bir miktar ölçülmediğini, siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördüklerini belirtti.