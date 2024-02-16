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Bakan Bayraktar maden sahasındaki tahliye iddialarıyla ilgili acı gerçeği söyledi: 9 işçi kontrol yaparken...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar, "İşçilerden 3'ünün bir, 6'sının diğer lokasyonda olduğunu belirledik. Bugün netice alacağımızı umuyoruz" dedi. Bayraktar ayrıca heyelan öncesinde işçilerin bölgeden tahliye edildiğini, 9 işçinin kontrol yaparken heyelanın meydana geldiğini ifade etti.

Seren Som
Seren Som
11:44 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 11:57 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'daki maden kazası sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin son durumu aktardı:

-9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün netice alacağımızı umuyoruz.
-Burada (İliç) bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş bulunuyoruz.
-Heyelan öncesinde işçilerin bölgeden tahliye edildiği bilgisi doğru. 9 işçimiz kontrol için sahaya dönünde heyelan meydana geliyor.

Ayrıntılar geliyor...




#Erzincan
#İliç
#Maden
#Alparslan Bayraktar
18 dakika önce
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