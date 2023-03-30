Bakan Bozdağ: Türkiye’de muhalefet sorunu var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla muhalefeti eleştirdi.
Bakan Bozdağ'ın paylaşımları şu şekilde:
Türkiye’de iktidar sorunu yoktur, muhalefet sorunu vardır
Başarısız olan iktidar değil muhalefettir.
Türkiye’nin değiştirmesi zarureti olan yegane şey, yirmi yıldır iktidar olamamış, girdiği her seçimi kaybetmiş, son seçimi de kaybedeceği aşikar olan başarısız muhalefettir.
14 Mayıs’ta halk; hiçbir vakit iktidar olamamış, iktidar olabilme umudunu yandaşları hariç kimseye verememiş, girdiği her seçimi kaybetmeyi alışkanlık edinmiş, muhalefet liderlerini tasfiye ederek muhalefetteki sorunu çözecek, güçlü muhalefetin yolunu açacaktır.
Ayrıca 14 Mayıs; kin, nefret ve intikam hislerinin kölesi olan siyasilerin de tasfiye tarihidir, millet ittifakındaki Genel Başkanların siyasete veda etmek zorunda kalacakları büyük bir siyasi değişimin başlangıç tarihidir. Bekleyelim, görelim.
#Bekir Bozdağ
#İktidar
#Muhalefet
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