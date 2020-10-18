Bakan Çavuşoğlu: Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık günü olması sebebiyle paylaşımda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Üç renkli bayrağınla sen mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan! Türkiye BayrağıAzerbaycan Bayrağı" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu mesajını Azerice de paylaştı.

Can #Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Üç renkli bayrağınla sen mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan! 🇹🇷🇦🇿



18 Oktyabr Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibəti ilə qardaş Azərbaycanı ürəkdən təbrik edirəm. 🇹🇷🇦🇿 @bayramov_jeyhun pic.twitter.com/7yWUzdlif9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 18, 2020

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