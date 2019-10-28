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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa temizleriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı harekatı kapsamında "Bölgeden çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz. Fırat Nehri’nden Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bunu temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyona Türkiye'nin katkısının ne olduğuna ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar sahada terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ettiği yanıtını verdi. Türkiye'nin DEAŞ ile de göğüs göğüse çarpıştığını ve 4 binden fazla DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadeleye bundan sonra da devam edileceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu: Güvenli bölgede devriyeyi görüşmek için Rusya'dan askeri heyet gelecek
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Bakan Çavuşoğlu: Güvenli bölgede devriyeyi görüşmek için Rusya'dan askeri heyet gelecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu 150 saat sonunda güvenli bölgede yapılacak devriyeyi konuşmak için Rusya'dan bir askeri heyetin Türkiye'ye geleceğini söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığımız da Trump'ın açıklamasından önce, bu konudaki iş birliğiyle ilgili açıklama yaptı. Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde ve ayrıca müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla Türkiye de burada hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Zaten detaylarıyla ilgili açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımız yapıyor. Bu nedenle Trump Türkiye'ye teşekkür etmiştir."

"Sahada varız, askerimiz orada"

Türkiye'nin, DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatı'nı da bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları da takip ediyoruz ve inceliyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez." diye konuştu.

  • Çavuşoğlu ayrıca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini anlatarak, "Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Bu anlamda, (Barış Pınarı) Harekata ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı'yla dengeleri tamamen değiştirdik
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Bakan Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı'yla dengeleri tamamen değiştirdik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu 'Anlatma konusunda sıkıntımız yok. Ama biz dengeleri son 1,5 yıldır değiştirdik. Önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı, en son da Barış Pınarı Harekatı'yla dengeler tamamen değişti. Sahada ve masada güçlü olmanın neticesidir. Sahada varsanız, masada da varsınız; Masada güçlüyseniz sahadaki kazanımlarınızı kaybetmezsiniz. Bunlardan dolayı dengeler değişti' ifadelerini kullandı.

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