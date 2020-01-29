Gündem Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile ABD'nin Ortadoğu planını görüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
El Maliki - Çavuşoğlu
El Maliki - Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile ABD'nin Ortadoğu planını görüştü.

  • Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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