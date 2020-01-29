Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile ABD'nin Ortadoğu planını görüştü.
- Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile ABD'nin Ortadoğu planını görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.