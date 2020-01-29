Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile görüştü

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Elazığ depreminin ardından hedef alınan Kızılay'dan yazılı açıklama

Kızılay Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Elazığ'daki depremin ardından hedef alınmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sınır ötesi harekatlar başladığında, ya bir afetin ardından, ya da bir terör saldırısının ardından aynı çevreler tarafından Kızılay'ın hedef alındığının altı çizilen açıklamada Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın hedef seçilmesinin nedenine değinerek "Yönetim Kurulu olarak sonuna kadar Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.