Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in attığı adımlar yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında:
"NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler."
ifadelerini kullandı.
'Madrid Mutabakatı uygulanmadan İsveç'e 'evet' diyemeyiz'
'Madrid Mutabakatı uygulanmadan İsveç'e 'evet' diyemeyiz'
Bakan Çavuşoğlu: "
Madrid Mutabakatı uygulanmadan İsveç'e 'evet' diyemeyiz.
İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini ayırabiliriz. Finlandiya’nın üyeliğine daha sıcak bakıyoruz."
açıklamalarında bulundu.
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
#NATO
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