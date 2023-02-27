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Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in attığı adımlar yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında: Terörle ilgili endişelerimiz karşılanmalı. 9 Mart'ta Brüksel'de biraraya geleceğiz. ifadelerini kullandı.

10:29 . 27/02/2023 Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında:
"NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kuran yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler."
ifadelerini kullandı.

'Madrid Mutabakatı uygulanmadan İsveç'e 'evet' diyemeyiz'

Bakan Çavuşoğlu: "
Madrid Mutabakatı uygulanmadan İsveç'e 'evet' diyemeyiz.
İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini ayırabiliriz. Finlandiya’nın üyeliğine daha sıcak bakıyoruz."
açıklamalarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi
Bakan Çavuşoğlu: Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgelerine yönelik uluslararası yardımların ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, "125 binden fazla çadır gelmiş durumda. 42 bin civarında çadırın Türkiye'ye intikali için de planlamalar yapıldı. Konteyner konusunda yurt içinde her yerde üretim yapıyoruz ama yurt dışından da bulabildiğimiz konteynerleri getiriyoruz." dedi. Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibinin geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Burada da birçok ülkeden aşağı yukarı 40 milyon dolar kaynak var. Birinci sırada Japonya var. Hep şunu söylüyorlar, 'bizde deprem oldu siz geldiniz, bir de İran-Irak Savaşı'nda Tahran'dan vatandaşlarımızı siz kurtardınız. Şimdi sıra bizde.' diyorlar. " ifadelerini kullandı.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
#NATO
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in attığı adımlar yetersiz
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