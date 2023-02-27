Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in attığı adımlar yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgelerine yönelik uluslararası yardımların ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, "125 binden fazla çadır gelmiş durumda. 42 bin civarında çadırın Türkiye'ye intikali için de planlamalar yapıldı. Konteyner konusunda yurt içinde her yerde üretim yapıyoruz ama yurt dışından da bulabildiğimiz konteynerleri getiriyoruz." dedi. Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibinin geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Burada da birçok ülkeden aşağı yukarı 40 milyon dolar kaynak var. Birinci sırada Japonya var. Hep şunu söylüyorlar, 'bizde deprem oldu siz geldiniz, bir de İran-Irak Savaşı'nda Tahran'dan vatandaşlarımızı siz kurtardınız. Şimdi sıra bizde.' diyorlar. " ifadelerini kullandı.