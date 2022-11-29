Bakan Çavuşoğlu: Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında mevkidaşlarıyla temaslarda bulunuyor.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendirerek, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" açıklamasında bulundu.
Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık.
Held Trilateral FMs Meeting of 🇹🇷-🇸🇪-🇫🇮. Reviewed steps taken in line w/ the Trilateral Memorandum & stressed our expectations. pic.twitter.com/JzEn3zsXvM
Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında; Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık.