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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantının ardından, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu: Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik
Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında mevkidaşlarıyla temaslarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendirerek, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" açıklamasında bulundu.

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