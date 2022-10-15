Bakan Dönmez: Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Amasra’daki maden ocağı patlamasında kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Dönmez, "Hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Bir isim dışında belirsizliği koruyan başka bir şahıs yok. Bu 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Arama kurtarma çalışmalarını başta taş kurumunun tahlisiye kurumlarının ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sizinle paylaşamayacağım üzüntülü durumlarda yaşandı. Aranan arkadaşların bulunması gibi durumlarda oldu. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarma sevinicini yaşamış olduk. Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar" dedi.

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"Yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor"

"Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz 14 kardeşimizi o bölgeden çıkarttılar. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor. Kuyubaşındayız biz. Buradan 350 metre derinlikte oldu. 2,5 kilometre uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakika öncesinde gelme şansınız yok. Bu zorluklara rağmen bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü tarafta 3 hafta önce burada biz bu kardeşlerimizle birlikteydik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmasın" şeklinde konuştu.

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"Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz"

Bakan Bilgin ise, “Acının üzerine konuşmak çok zor. Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde ateş karşısında yerin altında mücadele eden işçi kardeşlerimize onların mücadelesine saygı duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerin acısı büyük. Emekçilerimizin böyle bir acıyla onlarla karşılaşmak, onların yanında olmak çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına ve madencilerine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı. Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını söyledi.<br> Kalaycı, \"İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı\" diye konuştu.<br> \"Yüzlerini hatırlayacağız, belki de rüyamıza girecek\"<br><br>14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, \"Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok\" ifadelerini kullandı. Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu: 15 kişiden tek o sağ çıktı Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" dedi.



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