Bakan Soylu açıkladı: Bartın'daki maden faciasında can kaybı 40'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maden ocağındaki faciayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Madencilerimiz onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı. Türkiye'nin bir çokr yerinden gerek arama kurtarma için gerek yardım için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın tüm kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için bulunan AFAD'dan Sağlık Bakanlığına kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarımızdan buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiç bir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim.

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GÜNDEM Bartın'da maden ocağında patlama: 40 vatandaşımız hayatını kaybetti

"40 ŞEHİDİMİZE ULAŞTIK"

Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık.

"BİR MADENCİMİZLE İLGİLİ BELİRSİZLİK VAR"

11 yaralımız da hastanelerde. 6'sı yine Sağlık Bakanlığımızın ambulansları ile Çam Sakura Şehir Hastanesine, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu. Bir madencimiz ile ilgili bir belirsizliğimiz var. Hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar aşağıda devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. Biraz sonra da yine 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız.

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Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık onlar hastanelerdeydi büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz. Elbetteki bu olayın başından itibaren sağolsunlar başsavcımız bütün yargı mekanizması onlar da gece sabaha kadar hem teşhis hem olayın soruşturulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. "

OYNAT 00:31 İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybı 40'a yükseldi 40 şehidimizi hastanelere ulaştırdık'' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde dün saat 18.15'te meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Soylu, can kaybının 40'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, ''Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık'' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 04:46 Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından içeride yakınları bulunan vatandaşların umutlu bekleyişi devam ediyor. Kazanın olduğu ocakta yıllarca çalıştığını söyleyen emekli madenci İsmail Yıldız da oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor. 1992 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından kurtulan Yıldız, patlamada en yakın arkadaşını kaybettiğini söyledi. İçeride bulunan madencilerin hayatta kalma imkanının olduğunu ifade eden Yıldız 'İmkansız değil, her şey mucizeye bağlı' ifadelerini kullandı.

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