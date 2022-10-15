Gündem Bakan Soylu açıkladı Bartındaki maden faciasında can kaybı 40a yükseldi
BARTIN

Bakan Soylu açıkladı: Bartın'daki maden faciasında can kaybı 40'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da meydana gelen maden patlamasıyla ilgili açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, "Bartın'daki maden faciasında can kaybı 40'a ulaştı. 40 şehidimizi burada çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 110 madencimizden 58 madencimizde kurtulmuş oldu. 1 madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları. Belirsizliğin ortadan kaldırılmasın yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu açıkladı: Bartındaki maden faciasında can kaybı 40a yükseldi
Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maden ocağındaki faciayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Madencilerimiz onların aileleri ve Türkiye'de bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı. Türkiye'nin bir çokr yerinden gerek arama kurtarma için gerek yardım için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın tüm kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için bulunan AFAD'dan Sağlık Bakanlığına kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarımızdan buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiç bir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim.

Bartın'da maden ocağında patlama: 40 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 40 vatandaşımız hayatını kaybetti

"40 ŞEHİDİMİZE ULAŞTIK"

Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık.

"BİR MADENCİMİZLE İLGİLİ BELİRSİZLİK VAR"

11 yaralımız da hastanelerde. 6'sı yine Sağlık Bakanlığımızın ambulansları ile Çam Sakura Şehir Hastanesine, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla büyük bir bölümü de arama-kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleri sonucu kurtarılmış oldu. Bir madencimiz ile ilgili bir belirsizliğimiz var. Hem orada arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar aşağıda devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. Biraz sonra da yine 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız.

Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık onlar hastanelerdeydi büyük acıları oldu. Burada mesai arkadaşlarının büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem ailelerine hem mesai arkadaşlarına hem de tüm madencilerimize ülkemize sabır versin. Başsağlığı diliyoruz. Elbetteki bu olayın başından itibaren sağolsunlar başsavcımız bütün yargı mekanizması onlar da gece sabaha kadar hem teşhis hem olayın soruşturulması ile ilgili gerekli bütün çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. "

İçişleri Bakanı Soylu:
OYNAT 00:31
İçişleri Bakanı Soylu: "Can kaybı 40'a yükseldi 40 şehidimizi hastanelere ulaştırdık''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde dün saat 18.15'te meydana gelen patlamayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Soylu, can kaybının 40'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, ''Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz arama kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık'' dedi.

Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı
OYNAT 04:46
Patlamanın olduğu ocakta yıllarca çalışan emekli madenci İsmail Yıldız oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor: İmkansız değil her şey mucizeye bağlı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından içeride yakınları bulunan vatandaşların umutlu bekleyişi devam ediyor. Kazanın olduğu ocakta yıllarca çalıştığını söyleyen emekli madenci İsmail Yıldız da oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor. 1992 yılında 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından kurtulan Yıldız, patlamada en yakın arkadaşını kaybettiğini söyledi. İçeride bulunan madencilerin hayatta kalma imkanının olduğunu ifade eden Yıldız 'İmkansız değil, her şey mucizeye bağlı' ifadelerini kullandı.


Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Altından daha değerli

Altından daha değerli

​Almanya'da enerji krizi
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​İçişleri Bakanı Soylu: 11 işçi yaralandı, 58 madenci kurtarıldı.

​Meteoroloji il il uyardı

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.