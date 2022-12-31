​Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu: 30 yılın rekoru

Ekonomi

Bakan Nebati: Daha müreffeh Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına gireceğimiz bu dönemde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla taçlandırmak ve yeni yılda daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için ilgili her adımı atarak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.