Gündem Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu 30 yılın rekoru
ANKARA

Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu: 30 yılın rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük petrol üretiminde 100 bin varil hedefine yaklaşıldığını açıkladı. Dönmez, günlük üretimde 30 yılın rekorunun kırıldığını aktardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Bakan Dönmez müjdeyi duyurdu: 30 yılın rekoru
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."

Bakan Dönmez: Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden bor satışıyla ülkeye bir milyar 300 milyon dolar kazanç sağladı
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden bor satışıyla ülkeye bir milyar 300 milyon dolar kazanç sağladı

Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması: 58 milyar metreküp yeni rezerv
EKONOMİ
Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması: 58 milyar metreküp yeni rezerv
Bodrumda yılbaşı hareketliliği

Bodrum'da yılbaşı hareketliliği

​24 saatte 15 bin araç giriş yaptı.
Su krizi kapıda

'Su krizi kapıda'

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kuraklık alarmı.
İstiklal Caddesinde güvenlik tedbirleri üst seviyede

Sinema müzik ve spor camiasının birçok ünlü ismi hayatını kaybetti.

İbadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgaza yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık.

Görevliler bile şaşırdı: ​Listede yok yok.

​İstanbulkart kullananlar için son gün.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.