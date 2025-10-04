Bakan Ersoy: Arslantepe Malatya'nın uluslararası görünürlüğünü artıracak

Arslantepe Karşılama Merkezi’nin açılışı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya’da bulunan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Ersoy, Arslantepe’nin insanlık tarihinde devletleşme sürecine ışık tutan eşsiz bir merkez olduğunu söyledi.
Malatya, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en önemli arkeolojik merkezlerinden biri olan Arslantepe Höyüğü için tarihî bir güne tanıklık etti.
Arslantepe Karşılama Merkezi, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Av. Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile kazı başkanları ve bilim insanlarının katıldığı törenle açıldı.
Dünya mirası Arslantepe'yi daha erişilebilir hale getiren merkezin açılışında konuşan Bakan Ersoy, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Malatya’da Arslantepe Karşılama Merkezi’nin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
765 arkeolojik çalışma ile rekor yıl
Anadolu’nun kültürel mirasına sahip çıkma vizyonunu vurgulayan Ersoy, “Bu bilinçle yalnızca 2024 yılı içerisinde; Türk ve yabancı ekiplerle yürütülen 212 kazının yanı sıra, kurtarma kazıları, müze başkanlığındaki çalışmalar ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla birlikte toplamda 765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdik.” dedi.
Ersoy, bu rakamların Türkiye arkeolojisinin ulaştığı dinamizmi, bilimsel derinliği ve uluslararası iş birliği kapasitesini açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Arslantepe eşsiz mirasıyla insanlık tarihine ışık tutuyor
Yeni karşılama merkezi Arslantepe'yi dünyaya tanıtacak
‘Arslantepe’nin Işığında’ sergisi açıldı
“Arslantepe geleceğe ışık tutuyor”
Bakan Ersoy, merkezin Malatya’nın kültür turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışın ardından karşılama merkezindeki Arslantepe sergisini ziyaret etti.