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Bakan Ersoy duyurdu: Kariye Camii'ye turistik ziyaret ücreti belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak" dedi.

11:56 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:59 - 31/07/2024 Çarşamba
DHA
Kariye Camii, 79 yıl sonra ibadete açılmıştı.
Kariye Camii, 79 yıl sonra ibadete açılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açılmıştı.


'Turistik ziyaretler 20 euro olacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
"Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak"
ifadelerini kullandı.


#Kariye Camii
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#İstanbul
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