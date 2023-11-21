Bakan Ersoy: Turizm atılımında diğer şehirlere Konya’yı örnek gösteriyoruz

Konuşmasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek devam eden Bakan Ersoy,

“2018 yılının sonuna doğru başkanımız makamımıza gelmişti ve beni Konya'ya davet etmişti demişti. ‘Artık ben Konya'mızın bir turizm şehri olarak da anılmasını istiyorum. Lütfen Konya'ya gelin ve bize yerinde, tespitlerinizi, görüşlerinizi aktarın. Biz sizinle beraber hızlı bir şekilde Konya’yı turizm şehrine dönüştürmek istiyoruz’ demişti. Biz de bir Turizm Master Planı hazırlamaları gerektiğini ve bakanlık olarak hep yanınızda olacağımızı söylemiştik. Bu kadar çok ziyarete gelip bu kadar hızlı sonuç almasından dolayı başkanımızı takdir ediyorum. Büyükşehir ve bakanlık olarak hazırladığımız master planı çok detaylı bir plan oldu. Şu anda biz bakanlık olarak bu dönüşüme girmek isteyen şehirlerimize bu master planını öneriyoruz ve diyoruz ki ‘Konya Büyükşehir Belediyesi'ne gidin, onların gittiği yoldan giderseniz çok hızlı sonuç alırsınız, orada çok örnek bir çalışma var. Hepinize tavsiye ediyoruz’ diyorum. Bakanlık olarak elimizden gelen desteği veriyoruz ve bundan sonra da artırarak vermeye devam edeceğiz. Çünkü Konya bizim için örnek oldu. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin tekrar hayırlı olmasını diliyorum”