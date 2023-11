Bakan Ersoy: Turizm atılımında diğer şehirlere Konya’yı örnek gösteriyoruz

İnsanlar Çatalhöyük’ten söz ederken, bu bölgenin yalnızca görkemli tarihinden bahsetmekle kalmayıp; Çatalhöyük’e ne denli önem verildiğinden de bahsedecekler. Şehrimizin turizm potansiyeline büyük katkı sunacak bu merkezin maliyetinin bir kısmı da Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından karşılandı. Aynı zamanda merkezin inşa edilmesi için 26 bin 500 metrekarelik araziyi de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırdık. Her yönüyle eşsiz bir niteliğe sahip Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’mizin, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Merkezin inşa edilme sürecinde bizlere her daim büyük destek sunan, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımı ifade ediyorum. Burada Sayın Bakanımıza özel bir teşekkür etmem gerekir. Konya’nın bir turizm şehri olma noktasında bize verdiği cesaret ve vizyon bizi bu tür çalışmalar yapmaya itti. Kendisine her danıştığımızda her gittiğimizde Konya’nın turizmine çok büyük katkılar sundu. İnşallah birlikte onun desteğiyle Konya’yı sanayi şehri, tarım şehri, turizm şehri yapmış olacağız.