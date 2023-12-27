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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Gazze'de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerine vurgu yapıldı.

16:57 - 27/12/2023 الأربعاء
Güncelleme: 17:53 - 27/12/2023 الأربعاء
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Gazze'de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerine vurgu yapıldı.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.


F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.


Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.


Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi.





#Hakan Fidan
#Blinken
#ABD
#Dışişleri Bakanı
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