Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Gazze'de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerine vurgu yapıldı.