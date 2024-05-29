Bakan Fidan Gazze görüşmeleri için İspanya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika, Fransa ve Almanya'da Türk vatandaşlarına ve kurumlara yönelik mart ayındaki saldırılarına ilişkin, "Yaşanan olaylar, PKK'nın Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde kamu düzenine tehdit teşkil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Nisan 2024'te Fransa ve Belçika makamları tarafından PKK terör örgütüne yönelik olarak terörün finansmanı nedeniyle gerçekleştirilen operasyonları da not ediyor, keyfiyeti yabancı muhataplarımız nezdinde gündemde tutmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.