Bakan Fidan: Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya’nın başkenti Lübliyana’ya gitti. Bakan Fidan ziyareti kapsamında Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.





Fajon Fidan’ın ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki ülke arasında dostane ilişkiler ve faaliyetler her alanda, özellikle de ticaretin sürekli büyüdüğü ekonomik alanda yoğunlaşıyor. Kültür ve eğitim alanındaki iş birliğimiz de ivme kazanıyor” ifadesini kullandı.





Ortak basın toplantısı düzenlendi

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan, "AB'de oluşması gereken irade sorunu var" diye konuştu.





Ukrayna'da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Bakan Fidan, "Avrupa'nın göbeğindeki bu savaş büyük bir trajedi" dedi ve savaşın nükleer savaşa dönüşebileceğini dile getirdi.





Fidan, “Savaşın maliyeti yüksek. İlerisi için getirdiği riskleri tahmin etmek mümkün olmuyor. Büyük bedeller ödenmiş bu savaşın durdurulmasını talep etmek kadar insani, bir şey olamaz. Bunun için görüşmeleri başlatmak gerekiyor. Bu savaşın daha fazla bölgemize zarar vermesini engellemek için görüşmeler elzemdir” diye konuştu.





"Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor"

Basın toplantısında Gazze'de süren İsrail saldırılarına da değinen Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de "soykırım'" yaptığını belirterek, "İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor” dedi.





"Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır" diyen Fidan, "İsrail Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda" diye konuştu.





Fidan, Türkiye gibi birkaç ülkenin ekonomik ve siyasi tavrını koyduğunu belirterek, "Daha büyük bir baskı mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor. Nasıl ki Ukrayna topraklarının işgal edilmesine karşıysak. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşıyız” ifadelerini kullandı.



