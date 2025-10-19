Bakan Fidan Rum kesimini net sözlerle uyardı: Aklınızdan bile geçirmeyin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) adayı silahla doldurmaya çalışarak provokasyon girişimine yönelik, "Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz. Bunlar hiçbir zaman için savaşmış değil. Bu konuları akıllarından bile geçirmemeleri gerekiyor. Biz deşifre ettik. Böyle bir hamle var." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Pişirilmek istenen şey baştan sona radarımızda"

Fidan'ın değindiği kritik konuların başında GKRY'nin İsrail iş birliği içerisinde Ada'da giriştiği silahlanma yarışı oldu.

"Güney Kıbrıs'ta pişirilmek istenen şey baştan sona radarımızda." diyen Fidan, Güney Kıbrıs'ın Gazze'deki soykırıma ev sahipliği yapan ülkelerin başında olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs'tan kalkan uçakların çok fazla Filistinlinin ölmesine neden olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, "Bu günahı nasıl ödeyecekler, altından nasıl kalkacaklar bilemiyorum." dedi.

"Akıllarından bile geçirmesinler, biz deşifre ettik"

Karşılarında akil düşünen, vizyoner yaklaşan, hikmet sahibi insanların olmadığını belirten Fidan, "Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz. Bunlar hiçbir zaman için savaşmış değil. Bu konuları akıllarından bile geçirmemeleri gerekiyor. Biz deşifre ettik. Böyle bir hamle var." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Rum kesiminin bu girişimlerine ilişkin uluslararası birimlere kayıt yaptırdıklarını belirterek, burada çok haince bir düşünce olduğunu vurguladı.







