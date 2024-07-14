Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye’de barış huzur ve istikrar arayışındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan El Suud ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ateşkese ilişkin soruya yanıtında, Gazze meselesini birinci öncelikli madde olarak gündemde tuttuklarını kaydeden Fidan, buradaki insanlık dramını bir an önce durdurmanın önemli olduğuna dikkati çekti.

Fidan, mevkidaşıyla bunu da değerlendirdiklerini dile getirerek, "Özellikle son bir haftada Hamas'ın aldığı barıştan yana tutum ve İsrail'in buna karşılık sürekli oyun bozan bir rol oynaması şunu bir kez daha gösterdi. İsrail'in, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin ateşkesle, barışla ilgili hiçbir niyeti yok. Bunu defaatle gösterdi. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ortaya koyduğu iradeyle gerçekten barışa sonuna kadar destek vermek için her türlü çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Gerek taraflara, gerek müzakerede aracılık yapan ülkelere yönelik desteklerinin ortada olduğunu hatırlatan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Dışişleri Bakanlığının sürekli çalıştığını, her türlü desteği verdiğini ve yapıcı yaklaşımı sürdürdüğünü anlattı.

Bakan Fidan, özellikle Hamas'ın son tekliflere verdiği olumlu cevabın İsrail tarafından kabul edilmemesi ve sürekli yeni bahanelerin getirilmesinin hem müzakere eden tarafları zor duruma soktuğunu, hem de ateşkesle ilgili yeni bir çıkmaz oluşturduğunu söyledi.

"İsrail'e baskı yapılması gerekiyor"

Dünya kamuoyuna seslenen Fidan, "İsrail'e baskı yapılması gerekiyor. Hamas'ın bu şartları kabul etmiş olması İsrail tarafından maalesef bir zayıflık ve teslimiyet olarak algılanıyor. Bunu daha da ileri taşımanın yolları aranmakta. Bu son derece tehlikeli bir anlayıştır. Son derece tehlikeli bir stratejik hesaptır. Buradan gidilirse daha büyük bir kan, daha büyük bir dram ve gözyaşı ortaya çıkar, bütün bölgeyi daha da büyük bir ateşe atacak." ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail'in de bir an önce ateşkes anlaşmasını kabul etmesi ve akan kanı durdurması tavsiyesinde bulunarak, "Aksi takdirde daha önce uyarılarımız nasıl haklı çıktıysa bunda da haklı çıkmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Ama akıl, insaf ve izan sahibi herkesin gördüğü bir gerçeklik var. Bu yolda giderseniz daha fazla ölüm, daha fazla katliam ve daha fazla istikrarsızlık ortaya çıkar. Bunu da görmek istemiyoruz." dedi.

Suriye ile normalleşme süreci

Bakan Fidan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın vizyonu barış vizyonudur. Ortadoğu normalleşmesi, Kafkaslar'daki barışa verilen destek, Afrika'da ortaya konan tavır, bu aslında Türkiye'nin bölgedeki barış arayışının göstergesi. Suriye uzun süredir kanayan bir yara. Türkiye diyalog kapısını ama dolaylı ama direkt hep açık tutar.





Her zaman için mücadele devam ederken yanında bir diyalog kanalı açık tutulmuştur. Ben önceki görevimde de Suriye müzakerelerinin içinde bulundum. Rusya ve İran'ın aracılık yaptığı görüşmeler oldu. Astana süreci oldu, her düzeyde Suriye görüşmeler yapıldı.





On bir yıldır görüşmelerde hareketlilik yok. Bölge barış arayan bir iklime geldi. Cumhurbaşkanımız burada liderliğini kullanarak bir çağrıda bulunmuştu. Bu herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir. Bu çağrı önemli bir çağrı.





Suriye'de çok karışık bir tablo var. Alanda Rusya ve İran var, milisler var, kaçakçılar var, İsrail saldırıları var. Bütün bu karışıklıkları göz önüne alıyoruz, bu konuda kafamız net. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Suriye'nin ihtiyaçları neler?





Şunun altını çizmek isterim. Biz muhaliflerle ilgili durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Suriyeli muhaliflerin özgür kararı esastır. Biz ancak burada yapıcı bir rol oynayabiliriz. Onları yarı yolda bırakmamız gibi bir şey söz konusu değil.







