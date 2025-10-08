Bakan Fidan'dan Suriyeli mevkidaşı El Şeybani ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
