Başkan Büyükkılıç 'dünya spor başkenti' için Estonya’da: Resmi başvuru yapıldı

“Kayseri’yi sadece Türkiye’de ve Avrupa’da değil, dünyada da sporun başkenti yapacağız. Sporun ve sporcunun yanında olan bir şehir olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen ACES toplantısında, şehrimizin spor tesislerini ve elde ettiğimiz başarıları anlatarak “Dünya Spor Başkenti” unvanı için resmî müracaatımızı yaptık. Avrupa Spor Şehri unvanının ardından Altın Bayrak ile taçlanarak Avrupa’nın en iyi spor şehri seçilen Kayseri’miz, sadece 2025 yılında 393 madalya kazandı. Bu gurur hepimizin. Biz, sporu seven bir şehiriz. İnşallah Kayseri’yi dünya sahnesinde de hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız.”