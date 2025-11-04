Bakan Göktaş: Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri ile 226 bin 668 vatandaşa ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri hakkında rehberlik, tanıtım ve danışmanlık hizmetleri sundukları Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla 226 bin 668 vatandaşa ulaştıklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezi bulunmayan ilçe ve köylerin yanı sıra il merkezinin yoğunluklu bölgelerinde vatandaşlarla yüz yüze buluşma imkanı sunan mobil sosyal hizmet aracı ile vatandaşlara rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin etkin şekilde ulaştırıldığını belirtti.
Bakan Göktaş, 2025 "Aile Yılı" hedefleri ve Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi doğrultusunda sosyal hizmet modellerini tanıtmak amacıyla bu araçların ülke genelinde görevlendirildiğini aktardı.
Bu kapsamda 31 ilde hizmet vermesi planlanan üç aracın 14 Mayıs'tan itibaren sahada aktif görev yaptığını ifade eden Göktaş, araçların bugüne kadar 21 ildeki faaliyetlerini tamamladığını kaydetti.
"Vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle kayıt altına aldık"
Sosyal hizmet mobil aracıyla Bakanlık hizmetlerinin yanı sıra "Aile Yılı" kapsamında yapılanlar ve tüm çalışmaların vatandaşlara aktarıldığını kaydeden Göktaş, hizmetlerin vatandaşlar tarafından bilinmesini ve daha yaygın kullanılmasını önemsediklerini vurguladı.
Kritik konularda rehberlik sağlıyor
Göktaş, devlet olarak her bir vatandaşa, sosyal hizmetleri eşit, adil ve erişilebilir şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
Araçların deprem bölgesinde de etkin görev yaptığını, görevli olduğu illerde aile danışmanlığı, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı hizmetleri başta olmak üzere koruyucu ve önleyici sosyal hizmet modellerini etkin şekilde tanıttığını aktaran Göktaş, araçların ayrıca bağımlılıkla mücadele ve aile içi iletişim gibi kritik konularda rehberlik sağladığını belirtti.