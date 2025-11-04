Bakan Göktaş: Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri ile 226 bin 668 vatandaşa ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezi bulunmayan ilçe ve köylerin yanı sıra il merkezinin yoğunluklu bölgelerinde vatandaşlarla yüz yüze buluşma imkanı sunan mobil sosyal hizmet aracı ile vatandaşlara rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin etkin şekilde ulaştırıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, 2025 "Aile Yılı" hedefleri ve Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi doğrultusunda sosyal hizmet modellerini tanıtmak amacıyla bu araçların ülke genelinde görevlendirildiğini aktardı.

Bu kapsamda 31 ilde hizmet vermesi planlanan üç aracın 14 Mayıs'tan itibaren sahada aktif görev yaptığını ifade eden Göktaş, araçların bugüne kadar 21 ildeki faaliyetlerini tamamladığını kaydetti.

Halihazırda Balıkesir, Yozgat ve Şanlıurfa'da hizmetlerin sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, "Kayseri, Nevşehir, Ordu, Giresun, Trabzon, Gaziantep ve Hatay illerimizde de çalışmalarımızın 31 Aralık 2025'e kadar bitirilmesini hedefliyoruz. Sosyal hizmet modelleri hakkında rehberlik, tanıtım ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu mobil merkezlerimiz aracılığıyla bugüne kadar 226 bin 668 vatandaşımıza ulaştık" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle kayıt altına aldık"

Sosyal hizmet mobil aracıyla Bakanlık hizmetlerinin yanı sıra "Aile Yılı" kapsamında yapılanlar ve tüm çalışmaların vatandaşlara aktarıldığını kaydeden Göktaş, hizmetlerin vatandaşlar tarafından bilinmesini ve daha yaygın kullanılmasını önemsediklerini vurguladı.

Vatandaşların mobil hizmet araçları vasıtasıyla talep ve beklentilerini doğrudan, aracısız şekilde Bakanlık birimlerine iletebildiğinin altını çizen Göktaş, "Mobil hizmet araçlarımızla vatandaşımızın taleplerini titizlikle kayıt altına alıyor, ilgili birimlerimize ivedilikle iletiyoruz. Bu veriler, bundan sonraki hizmet planlamalarımıza ışık tutacak, politikalarımızı bu yönde şekillendirecektir" değerlendirmesini yaptı.

Kritik konularda rehberlik sağlıyor

Göktaş, devlet olarak her bir vatandaşa, sosyal hizmetleri eşit, adil ve erişilebilir şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mobil sosyal hizmet araçlarımız, sahadaki gücümüzü ve vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül köprüsünün ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha göstermiştir. Mobil sosyal hizmet araçlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında olmaya, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz"

Araçların deprem bölgesinde de etkin görev yaptığını, görevli olduğu illerde aile danışmanlığı, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı hizmetleri başta olmak üzere koruyucu ve önleyici sosyal hizmet modellerini etkin şekilde tanıttığını aktaran Göktaş, araçların ayrıca bağımlılıkla mücadele ve aile içi iletişim gibi kritik konularda rehberlik sağladığını belirtti.







