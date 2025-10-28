Bakan Göktaş: Deprem sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı

"Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, VEFA ve ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabb’im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun"