Bakan Güler açıkladı: Askerlik çağındaki PKK'lılar ne olacak?

Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalada bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır" dedi.
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı tamamlandıktan sonra, terörle mücadelede dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Kampın başladığı gün, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında Süleymaniye’de 30 kişilik bir PKK’lı grup, silahlarını sembolik bir şekilde bir kazana atarak yaktı.
Kamp sürecinde düzenlenen oturumda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, örgütten kopan ve askerlik çağına gelen PKK'lıların durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.