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Bakan Güler bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

Bakan Güler bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

14:2630/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda bayram namazını kılıp Mehmetçikle bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün Çanakkale'ye giden ve yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını da beraberindeki TSK komuta kademesi ile yine Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda Mehmetçikle kıldı.

Namaz sonrası Bakan Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, personelle bayramlaştı.

Bakan Yaşar Güler, kahraman personelimizin bayramını kutlayarak onlara hitap etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Yaşar Güler'in telefonuyla Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli personele seslenerek, bayramlarını tebrik etti."

#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanlığı
#ramazan bayramı

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