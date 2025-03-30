Bakan Güler bayram namazını Mehmetçik'le kıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün Çanakkale'ye giden ve yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını da beraberindeki TSK komuta kademesi ile yine Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda Mehmetçikle kıldı.