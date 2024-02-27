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Bakan Güler'den İngiltere'de peş peşe kritik temaslar

İngiltere'deki temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın ardından Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi. Bakan Güler ve Oramiral Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Semih Bozkuş
19:06 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği İngiltere'de temaslarına devam ediyor.

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Bakan Güler ve Oramiral Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.


Bakan Güler, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.




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#Grant Shapps
#İngiltere Genelkurmay Başkanı
#Oramiral David Radakin
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