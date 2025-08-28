Bakan Güler'den 'Suriye'ye harekat olacak mı' sorusuna net cevap: TSK 7/24 hazır bekliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum." ifadeleriyle cevap verdi.

"Düşmanlarımız da çok üzülüyorlardır"

TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan Bakan Güler, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayiinin özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle inanılmaz bir hız kazandığını ve çok büyük bir başarı elde ettiğini ifade eden Güler, "Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında denizde de çok önemli gelişmelerimiz var fakat bunlar bugüne denk geldi. Bundan sonra inşallah bütün vatandaşlarımız, Mavi Vatan’da kullanacağımız savunma sanayi ürünlerini gördükçe diğerleri gibi çok büyük gurur duyacaklar." dedi.

Üretilen savunma sanayii ürünlerini kamuoyuyla paylaştıklarını ve Türkiye'nin dostlarının bundan büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Güler, "Düşmanlarımız da herhalde çok üzülüyorlardır. Varsa bilmiyoruz tabii." ifadelerini kullandı.

"Suriye'ye harekat olacak mı?"

Öztürk'ün "Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna cevap veren Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum." dedi.

Suriye için şu anda harekatın masada olmadığını ifade eden Bakan Güler, açıklamasını "Çünkü biz zaten her gün kendi görevimizi yapacak şekilde bütün silahlı kuvvetlerimiz hazır, kendi görevinin başında." sözleriyle tamamladı.

"Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda, "Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatı, Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.







