Bakan Kacır: TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrı sonuçları belli oldu

16:2016/11/2025, Pazar
IHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2’nci Çağrısı sonuçlarını duyurdu.


Kacır, çağrı sonucu 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verileceğini ve aynı zamanda firmalarını kuran girişimcilere yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin lira yatırım alabileceklerini açıkladı.


"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrısı sonuçları belli oldu"

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrısı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin lira yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Vatandaşlar, sonuçlara ilişkin detaylara https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-yatirim-2025-yili-2-cagrisinin-sonuclari-belli-oldu linkinden ulaşılabilecek.



