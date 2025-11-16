Bakan Kacır: TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrı sonuçları belli oldu

"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrısı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin lira yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2 bin 687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."