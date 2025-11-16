Bakan Kacır: TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrı sonuçları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 2025 Yılı 2’nci Çağrı sonuçları belli oldu. Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2’nci Çağrısı sonuçlarını duyurdu.
Kacır, çağrı sonucu 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verileceğini ve aynı zamanda firmalarını kuran girişimcilere yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin lira yatırım alabileceklerini açıkladı.
Vatandaşlar, sonuçlara ilişkin detaylara https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-yatirim-2025-yili-2-cagrisinin-sonuclari-belli-oldu linkinden ulaşılabilecek.